Sénégal - France : une préparation contrastée avant le match d'ouverture

Les Lions de la Teranga, privés de leur titre de champion d'Afrique, abordent leur entrée en lice face aux Bleus avec des ambitions élevées mais des interrogations en défense après une préparation inégale.

Les Lions de la Teranga abordent leur Coupe du monde avec un mélange de confiance et d'incertitudes. Après avoir été déchus de leur titre de champion d'Afrique remporté sur le terrain en 2026, les Sénégal ais ont traversé une période de tensions internes, notamment avec la non-prolongation officielle de leur sélectionneur Pape Thiaw qui a dû travailler sans salaire.

Sur le plan sportif, la préparation a été en dents de scie : deux victoires convaincantes face au Pérou et à la Gambie ont été suivies par une défaite contre les États-Unis (2-3) mettant en lumière des fragilités défensives, puis un match nul sans éclat contre l'Arabie saoudite (0-0). Le capitaine Kalidou Koulibaly, blessé, n'est pas certain d'être aligné d'emblée contre la France, ce qui aurait pour conséquence la titularisation du jeune Mamadou Sarr aux côtés de Moussa Niakhaté.

Malgré ces aléas, l'ambition reste immense : les Sénégalais visent au minimum les quarts de finale, voire mieux, et espulent reproduire voire dépasser leur parcours de 2002. Pour leur entrée en lice, le 16 juin au MetLife Stadium de New York, ils défient les Bleus, champions du monde en titre, une rencontre chargée d'histoire puisque les deux équipes s'étaient déjà affrontées lors du match d'ouverture du Mondial 2002, ce qui avait précipité l'élimination précoce de la France.

Aujourd'hui, le Sénégal se considère comme une équipe mature, évoluant dans les meilleurs clubs européens, avec un potentiel offensif redoutable et une densité athlétique importante. Le sélectionneur Pape Thiaw a rappelé que la majorité de ses joueurs n'étaient pas nés en 2002 et qu'il n'y avait pas de revanche, seulement une nouvelle page à écrire. N'Golo Kanté, de son côté, a prévenu que le principal adversaire des Bleus était eux-mêmes, invitant à prendre le Sénégal très au sérieux.

Les Sénégalais, privés du soutien de leurs supporters en raison de difficultés de visas aux États-Unis, devront néanmoins compter sur leur expérience et leur détermination pour tenter de faire tomber les Bleus dès le premier match, un scénario qui serait historique pour le football africain. La présence de Sadio Mané, star du groupe, ainsi que l'apport de joueurs comme Idrissa Gueye, sont autant d'atouts pour espérer un exploit.

La préparation, bien qu'imparfaite, a permis de pointer les axes d'amélioration, notamment en défense, et le staff mise sur une montée en puissance lors du match face à la France. Cette opposition sera aussi un test de caractère pour les Lions de la Teranga, qui doivent transformer leurs ambitions en résultats concrets pour redonner de la fierté à tout un continent après la perte de leur titre continental





RTLFrance / 🏆 82. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sénégal Coupe Du Monde France Lions De La Teranga Bleus

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

France-Sénégal : vivement mardi pour les Bleus, qui affrontent les Lions de la Teranga lors de leur entrée en lice dans le Mondial américainL’attente a assez duré. Cinq jours après l’ouverture du tournoi, l’équipe de France de Didier Deschamps – finaliste malheureuse il y a quatre ans – entre dans le vif du sujet en rencontrant le Sénégal qui n’a rien...

Read more »

Sénégal : l’heure des retrouvailles pour Guy Stéphan, ancien sélectionneur des Lions de la TerangaVingt-quatre ans après la défaite des Bleus face au Sénégal en Coupe du monde, les deux nations se retrouvent pour leur entrée en lice.

Read more »

À quelle heure et sur quelle chaîne regarder FranceRemake de 2002 entre les Bleus et les Lions de la Terranga. France - Sénégal, à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match ?

Read more »

Avant France-Sénégal, où les Bleus se situent-ils parmi les favoris du Mondial ?Avec son quatuor offensif qui fait rêver, les Bleus entament leur tournoi ce mardi face au Sénégal avec de grandes ambitions.

Read more »