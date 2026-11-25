Le Sénat a voté l'extension du prêt à taux zéro parentalité jusqu'en 2030, permettant un accès à chaque naissance. Découvrez les nouvelles règles d'éligibilité.

Le Sénat a officiellement entériné la prolongation du dispositif du prêt à taux zéro parentalité jusqu'en 2030. Cette décision majeure vise à faciliter l'accès à la propriété pour les familles françaises confrontées à la hausse des prix de l'immobilier et à une situation démographique complexe.

Extension du dispositif et objectifs budgétaires

Ce prêt à taux zéro parentalité peut être demandé par les parents pour chaque nouvelle naissance, une mesure qui s'inscrit dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027. Le ministre Vincent Jeanbrun a défendu cette initiative en septembre, soulignant les défis démographiques actuels.

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L'objectif affiché est de répondre aux besoins en logement lors de l'arrivée d'un enfant. Le plafond du prêt parentalité proposé est fixé à 180 000 euros. Cette enveloppe financière vise à soulager les budgets familiaux déjà sous tension.

La prolongation de ce mécanisme jusqu'en 2030 offre une visibilité à long terme. Les autorités souhaitent ainsi sécuriser les projets immobiliers des ménages sur plusieurs années.

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Amendements et position de la commission des Finances

La rapporteure générale du budget, Christine Lavarde, a présenté les avis de la commission des Finances. Elle a souligné l'importance de l'adaptation du logement au sein des foyers français modernes.

La sénatrice a émis un avis défavorable à l'amendement initial. Elle craignait un coût budgétaire trop important pour l'État. Ses arguments mettaient en avant le risque de voir des bénéficiaires aisés profiter de l'aide publique.

Elle précisait que le prêt ne devrait pas être systématiquement accordé à chaque enfant. Cette position cherchait à limiter les dépenses publiques tout en ciblant les besoins réels.

Adoption par les députés et conséquences concrètes

Malgré l'avis défavorable, les députés ont tout de même adopté l'amendement. Le texte permet désormais de bénéficier du prêt à chaque naissance. Cette ouverture concerne le premier, le deuxième ou le troisième enfant.

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Le projet de loi de finances pour 2027 prévoit également d'augmenter l'âge de l'enfant concerné. Les prochains débats en navettes détermineront les contours définitifs du texte.

Cette réforme impacte directement le marché immobilier français. Elle vise à rendre l'accession à la propriété plus équitable pour les parents nombreaux.