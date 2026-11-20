Le Sénat reporte à vendredi 20 novembre le vote sur la proposition de loi Éric Pauget créant une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, suscitant vifs débats.

Le Sénat a décidé de reporter à vendredi 20 novembre son vote sur la proposition de loi visant à instaurer une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Cette motion, initiée par le député Les Républicains des Alpes-Maritimes Éric Pauget, avait déjà été adoptée à l'Assemblée nationale le 7 juillet dernier par 313 voix contre 199. Le gouvernement et le Rassemblement National (RN) soutiennent ce texte, qui modifie fondamentalement les règles juridiques entourant l'usage des armes par les policiers et gendarmes.

Renversement de la charge de la preuve

Le mécanisme central de ce texte repose sur un renversement de la charge de la preuve dans les enquêtes judiciaires. Contrairement au droit commun où c'est l'accusation qui doit prouver la faute, la proposition de loi prévoit que lorsque les policiers font usage de leurs armes, ils sont présumés avoir agi dans le cadre légal. Cette présomption reste simple, ce qui signifie qu'une preuve contraire peut suffire à la renverser, mais elle oblige désormais la victime ou sa famille à démontrer que le tir n'était pas justifié.

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Opposition et craintes d'Amnesty International

Amnesty International France a organisé un rassemblement symbolique non loin du Sénat à Paris pour dénoncer ce texte, qu'elle qualifie de permis de tuer. Sébastien Tüller, vice-président de l'ONG, reconnaît que cette expression n'apparaît pas dans la loi mais souligne l'inégalité des moyens entre les familles et les autorités pour fournir la preuve contraire. L'organisation craint une banalisation de l'usage des armes à feu et une augmentation systématique des tirs, particulièrement envers les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes, qui sont 20 fois plus susceptibles d'être contrôlés selon les données statistiques citées.

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Arguments pour la sécurité juridique des agents

Les défenseurs du texte, dont Thierry Clair, secrétaire général de l'UNSA-Police, arguent que cette loi offre une sécurité juridique aux agents confrontés à des décisions difficiles en une fraction de seconde. Le ministre de l'intérieur, Laurent Nuñez, précise que la présomption lèvera simplement l'automatisme de la garde à vue pour le policier ayant fait usage de son arme. Depuis 2021, l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie 208 fois pour usage d'arme, et dans 79 % des cas, les policiers n'ont pas été placés en garde à vue, ce qui interroge sur l'utilité réelle du changement législatif selon les critiques.

Extensions potentielles et effets de capillarité

Le texte s'appliquerait également lors des opérations de maintien de l'ordre, soulevant des inquiétudes chez les experts comme Sébastien Roché, directeur de recherche au CNRS. Il estime que le policier pourrait invoquer la légitime défense même en tirant dans une foule, et met en garde contre un effet de capillarité où des dispositions dérogatoires se diffuseraient progressivement à d'autres situations juridiques. Cette extension potentielle contribue à diviser profondément les sénateurs et justifie le report du vote pour permettre un débat plus approfondi sur les implications futures de cette loi.