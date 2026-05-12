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Sénat rejette la loi créant un droit à l'aide à mourir, Bruno Retailleau appelle à référendum

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Sénat rejette la loi créant un droit à l'aide à mourir, Bruno Retailleau appelle à référendum
SénatDroit À L'aide À MourirProposition De Loi
📆5/12/2026 2:48 PM
📰laprovence
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Le Sénat a rejeté, pour la deuxième fois, la proposition de loi créant un droit à l'aide à mourir. Bruno Retailleau, président des Républicains, a dénoncé le passage en force du gouvernement, estimant que les Français devaient trancher.

Le Sénat a rejeté mardi, pour la deuxième fois, l'ensemble de la proposition de loi créant un droit à l'aide à mourir , le président des Républicains Bruno Retailleau appelant du même coup à l'organisation d'un référendum sur cette réforme sociétale majeure .

Après le rejet lundi soir d'un article considéré comme la 'clé de voûte' du dispositif, les sénateurs ont préféré supprimer tous les autres articles un à un, actant leur désaccord sur ce texte. Le cheminement législatif de cette réforme va néanmoins continuer, le gouvernement ayant la possibilité de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale. Cette hypothèse serait 'un passage en force', a dénoncé Bruno Retailleau dans l'hémicycle, estimant qu'il revenait aux Français de 'trancher'.

Les sénateurs ont dû constater leur incapacité à trouver un terrain d'entente 'Un texte aussi fondamental doit bénéficier d'un minimum de consensus', a lancé le sénateur et candidat à l'élection présidentielle, qui a mené au Sénat la fronde contre la proposition de loi de l'ancien député Olivier Falorni. Celle-ci prévoyait la création d'une procédure encadrée d'aide à mourir, accessible à certains malades atteints d'une affection grave et incurable.

Après deux jours de débats, les sénateurs ont dû constater leur incapacité à trouver un terrain d'entente, préférant rejeter tous les articles, plutôt que d'aboutir à un texte dénaturé, sans ossature

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