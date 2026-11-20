Le Sénat français reporte le vote de la proposition de loi sur la présomption d'usage légitime des armes au vendredi en raison de l'opposition de la gauche.

La proposition de loi portant présomption d'usage légitime des armes par les forces de l'ordre n'a pas pu être mise au vote jeudi au Sénat français. Le bloc de la gauche parlementaire a multiplié les interventions pour allonger les débats et faire obstruction, repoussant ainsi le scrutin à vendredi. Ce texte, soutenu par le gouvernement et le Rassemblement national, vise à modifier le cadre juridique des interventions policières en cas de tir.

Report du vote au vendredi après-midi

L'examen du texte a été suspendu en raison de l'heure limite fixée par le règlement de la chambre haute. Les travaux reprendront vendredi en fin d'après-midi, avec un ordre du jour chargé comprenant soixante-seize amendements en débat. Le gouvernement a obtenu en urgence un nouveau créneau sur l'agenda du Sénat, bien que la session soit déjà fortement occupée par l'examen du budget de l'État.

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Cette manœuvre vise à accélérer l'adoption définitive du texte, déjà voté par l'Assemblée nationale à une large majorité. La majorité sénatoriale, alliance de la droite et des centristes, souhaite approuver le texte sans modification pour permettre son entrée en vigueur rapide. Cette procédure rapide suscite une tension politique majeure entre les forces législatives.

Position du gouvernement et de la gauche

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a défendu le texte en précisant qu'il ne s'agissait pas de légaliser un " permis de tuer ". Il a réfuté les inquiétudes sur l'absence de garde à vue automatique, expliquant que la présomption vise seulement à corriger un réflexe d'accusation systématique envers les forces de sécurité. Le ministre souhaite ainsi protéger l'engagement quotidien et exigeant des policiers et des gendarmes.

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En revanche, la gauche dénonce une inversion historique des valeurs fondamentales. La sénatrice Gabriel Amard a exprimé sa crainte que la charge de la preuve bascule complètement, estimant que ce ne sera plus au policier de justifier son tir mais à la justice et aux familles de prouver le contraire. La présidente des sénateurs écologistes Mélanie Vogel a qualifié ce dispositif de renversement dangereux pouvant entraîner plus de morts injustes.

La sénatrice rapporteure Lauriane Josende a défendu le texte en affirmant qu'il donnerait plus de facilités aux forces de l'ordre pour se défendre juridiquement. Elle insiste sur la nécessité de soutenir les agents face aux risques inhérents à leur métier, dans un contexte de contestation sociale et lycéenne récente. Les syndicats de policiers suivent également cette proposition de loi avec attention.

Mobilisations sociales et perspectives légales

Plusieurs centaines d'opposants se sont rassemblés jeudi près du Sénat, soutenus par de nombreuses ONG et associations de défense des droits humains. Un faux cimetière avec trente-cinq tombes représentant des victimes de tirs policiers mortels depuis 2017 a été installé devant le jardin du Luxembourg. Cette mobilisation s'inscrit dans le sillage d'une pétition en ligne recueillant plus de 700 000 signatures sur le site de l'Assemblée nationale.

Si le texte est adopté, la gauche sénatoriale a annoncé son intention de saisir conjointement le Conseil constitutionnel. Cette démarche vise à faire barrage à la promulgation de la loi, considérée comme une menace pour les droits fondamentaux des citoyens. La présidente Mélanie Vogel a également critiqué le gouvernement, estimant qu'il fait avancer le programme de l'extrême droite pour lui couper l'herbe sous le pied.

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Le Rassemblement national avait initialement envisagé d'inscrire ce texte dans son propre espace parlementaire avant que le gouvernement ne le devance. Ce débat s'inscrit donc dans une stratégie politique plus large concernant la sécurité et l'usage de la force publique. L'issue du vote de vendredi déterminera le prochain cap législatif sur ces questions sensibles de sécurité intérieure.