Sénat Facilite la Création de Retenues Collinaires pour les Agriculteurs

Le Sénat français a adopté un amendement qui simplifie la création de retenues collinaires de moins de 75 000 mètres cubes, répondant ainsi aux besoins des agriculteurs face au changement climatique et aux sécheresses.

Dans le cadre des discussions sur le projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole, le Sénat a adopté un amendement concernant les retenues collinaires . Déposé par les sénateurs Philippe Folliot (Tarn) et Alain Duffourg (Gers), ce texte avait reçu l'avis favorable du rapporteur et du gouvernement, représenté par la ministre de l' Agriculture , Annie Genevard.

Jusqu'à présent, la création d'une retenue collinaire était un parcours semé d'embûches, dénoncé par les agriculteurs : des délais interminables, des démarches complexes et des coûts d'étude souvent supérieurs aux frais de construction. « Par cet amendement, pour toutes les retenues collinaires de moins de 75 000 mètres cubes, une simple déclaration suffira, avec un délai de deux mois laissé à l'autorité administrative pour éventuellement contester la réalisation », précise Philippe Folliot, qui y voit une réponse face au « changement climatique et aux épisodes de sécheresse ». « Stocker l'eau quand elle tombe pour pouvoir la restituer quand il y a des besoins est un enjeu majeur pour la sauvegarde de l'agriculture en général et dans le Sud-Ouest, très touché, en particulier », assure le sénateur, qui vante également les vertus des retenues, comme « points de développement de la biodiversité », en favorisant l'installation d'espèces animales et végétales. L'amendement reste néanmoins soumis à l'adoption définitive de la loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole, qui doit encore être examinée en Commission mixte paritaire (CMP)





