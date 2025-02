Sénat Dépénalise Certaines Infractions Environnementales des Agriculteurs

Le Sénat français propose une dépénalisation des infractions environnementales commises par les agriculteurs, privilégiant des amendes administratives à des poursuites pénales. Cette mesure suscite des débats houleux, avec la gauche dénonçant une attaque contre le droit de l'environnement et le gouvernement cherchant à trouver un compromis.

Senat, dans le cadre du projet de loi d'orientation agricole, a apporté des modifications significatives au régime pénal pour certaines infractions environnementales commises par les agriculteurs. Au lieu de poursuites pénales qui pouvaient entraîner des peines allant jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, le Sénat propose une voie administrative avec des amendes allant jusqu'à 450 euros.

Cette mesure concerne les infractions « non intentionnelles » et exclut les cas de « négligence grave ». Une « présomption de non-intentionnalité » est également introduite pour certaines activités, ce qui suscite des inquiétudes de la part de la gauche, qui déplore une « offensive contre le droit de l'environnement ». La droite, majoritaire au Sénat, justifie cette mesure par le besoin de « ramener du bon sens et de la réalité » dans les sanctions.Le gouvernement, bien que soucieux de reconnaître un « droit à l'erreur » pour les agriculteurs, s'oppose à l'élargissement du dispositif du Sénat, estimant la version de l'Assemblée nationale « plus cohérente et sécurisée juridiquement ».D'autres débats passionnés ont eu lieu sur des sujets sensibles comme les haies, avec l'adoption d'un article visant à créer un cadre réglementaire simplifié pour les opérations impliquant leur destruction. Les sénateurs ont également maintenu un article excluant les bâtiments agricoles du décompte de l'artificialisation des sols, malgré l'opposition du gouvernement qui défend le dispositif « zéro artificialisation nette » (ZAN). Enfin, le Sénat a adopté un amendement pour prolonger jusqu'en 2068 (contre 2049) la mission de service publique liée à la création de plateformes logistiques à Rungis. Les députés et les sénateurs devront se mettre d'accord sur un texte de compromis dans les prochains jours, afin d'adopter le projet de loi avant le Salon de l'agriculture qui s'ouvre le 22 février.





