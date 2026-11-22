Le Serifen Tour s'est tenu à Sénas le 20 novembre 2026 pour former les citoyens à la protection contre les incendies grâce à des démonstrations concrètes et des échanges directs avec les sapeurs-pompiers.

La population locale a été invitée, le vendredi 20 novembre 2026, à participer activement au Serifen Tour des pompiers. Cette manifestation s'est déroulée au sein de la caserne des sapeurs-pompiers de Sénas. L'objectif principal était d'enseigner aux habitants comment se comporte un feu de forêt et comment protéger efficacement leur habitation.

Un succès affluant à la caserne de Sénas

La salle de réunion de la caserne de Sénas s'est révélée trop exiguë pour accueillir l'importante foule présente ce vendredi. Les nombreux citoyens, élus locaux et membres des réserves communales du nord du Pays salonais avaient répondu massivement à l'appel. Leur présence témoignait d'un intérêt crucial pour cette étape spécifique du Serifen Tour. Ces acteurs locaux souhaitaient comprendre les mécanismes des incendies pour mieux se préparer face aux risques naturels.

Also read Agenda Seine-Maritime Week-end 21-22 Novembre 2026 Bourses aux Jouets

Pédagogie concrète et explication scientifique

Derrière ce nom, le format pédagogique déployé par les pompiers des Bouches-du-Rhône vise à sensibiliser aux risques d'incendies de forêts et d'espaces naturels. L'initiative n'impose ni un cours magistral traditionnel ni une alarmiste généralisée. Elle repose exclusivement sur l'observation concrète et le dialogue direct avec les riverains. Les intervenants, dont le lieutenant et le chef de centre sénassais, Lionel Trivas, décortiquent la mécanique précise d'un incendie. Ils expliquent l'échelle végétale qui permet aux flammes de grimper jusqu'à la cime des arbres.

Analyse technique des signes avant-coureurs

Les experts ont détaillé l'interprétation de la couleur des fumées comme indicateur clé de la situation. Une fumée blanche indique simplement que l'eau s'évapore sous l'effet de la chaleur. En revanche, des fumées grises, marron ou noire signalent que les gaz de pyrolyse s'emballent dangereusement. Ils ont également illustré l'effet combiné du vent et de la chaleur qui assèche la végétation en amont du front de feu. Ces explications techniques permettent aux habitants de mieux évaluer la gravité d'une situation potentielle.

Advertisement

Outils visuels pour la protection des biens

Pour renforcer la compréhension, les intervenants ont utilisé divers supports visuels lors de la présentation. Devant des photographies de maisons entourées de végétation, ils ont montré les vulnérabilités potentielles des habitations. Des cartes de massifs forestiers ont également été présentées pour situer les risques géographiques locaux. Des séquences vidéo ont complété l'analyse pour visualiser la dynamique du feu en temps réel. Ces outils aident les citoyens à identifier les zones prioritaires pour la protection de leur domicile.

Réaction avant, pendant et après le sinistre

La formation aborde également la réactivité nécessaire avant, pendant et après un sinistre majeur. Les citoyens apprennent les gestes réflexes à adopter pour sécuriser leur environnement immédiat. L'échange direct permet de répondre aux questions spécifiques des résidents du nord du Pays salonais. Cette approche pragmatique renforce la résilience locale face aux aléas climatiques. La caserne de Sénas reste un point de référence pour cette préparation collective aux risques naturels.