Le SDJES de l'Hérault organise un séminaire à Pierrevives pour former les acteurs sportifs à la prévention et au signalement des VSS, face à une hausse des dénonciations.

Le Service départemental de la jeunesse, de l'engagement et des sports (SDJES) de l'Hérault a organisé, ce jeudi 26 novembre, le quatrième séminaire départemental dédié à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) dans le milieu sportif. Cet événement majeur, tenu à Pierrevives sur la commune de Montpellier, réunissait 180 participants issus du monde associatif, des bénévoles, des salariés et des représentants des collectivités locales pour renforcer les dispositifs de protection des jeunes athlètes.

Une hausse des signalements reflétant une prise de parole

Les statistiques récentes révèlent une évolution significative dans la détection des incidents au sein des structures sportives héraultaises. Mathieu Balthazard, directeur adjoint du SDJES de l'Hérault, a présenté les chiffres marquants de la saison 2024-25, qui ont enregistré 108 signalements dont 38 concernaient spécifiquement des violences sexistes et sexuelles. Pour la période 2025-26, ce nombre a progressé vers 275 signalements au total, avec 58 VSS identifiées, et dès le début de la saison en cours, la préfecture note déjà 85 signalements.

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Cette augmentation numérique ne signifie pas nécessairement une hausse mécanique des infractions physiques, mais traduit plutôt une libération de la parole parmi les victimes et une meilleure sensibilisation des témoins. Olivier Bénézis de l'association PSL34 et Mathieu Balthazard ont co-organisé cette journée pour transformer cette visibilité accrue en actions concrètes, permettant aux participants de repartir avec des outils opérationnels pour repérer, signaler et prendre en charge les victimes avec rigueur et empathie.

Formation théorique et pratique pour les éducateurs sportifs

La journée a débuté par une immersion dans la compréhension des mécanismes de violence, en s'appuyant sur le plan départemental initié en 2022. Les participants ont étudié la stratégie des agresseurs et les impacts psychotraumatiques spécifiques à ces violences. Le récit édifiant d'Angélique Cauchy, ancienne joueuse de tennis, a servi de support pédagogique puissant pour illustrer la dangerosité de la situation et la nécessité d'une vigilance accrue face aux signaux faibles.

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L'après-midi a été consacrée à des ateliers pratiques axés sur la posture professionnelle de l'éducateur sportif et le processus de signalement. Les intervenants ont détaillé les outils de formation existants pour prévenir les VSS, allant du repérage initial jusqu'à la prise en charge finale. Ces ateliers visaient à donner aux bénévoles et professionnels des clés concrètes pour agir face à des comportements suspects au sein des clubs.

Témoignage d'Angélique Cauchy sur l'isolement progressif

Angélique Cauchy a partagé son expérience douloureuse ayant débuté à l'âge de 12 ans, lorsque son entraîneur a progressivement pris une place démesurée dans sa vie. Les premiers signes d'alerte, tels que les cris, les pleurs des enfants et l'envoi violent de balles lors des exercices, avaient été minimisés par l'entourage sous prétexte que ce coach était nécessaire au haut niveau sportif et aux résultats du club.

L'isolement de la jeune sportive s'est accentué jour après jour, passant de deux séances hebdomadaires à cinq heures de présence quotidienne. L'entraîneur a instauré un contrôle total en décidant de son alimentation, de sa tenue vestimentaire et de ses fréquentations, avant de lui proposer de dormir régulièrement chez lui. Ce récit met en lumière comment la confiance est exploitée pour franchir les limites légales et éthiques.

Engagement des clubs et perspective d'avenir

Outre le plan départemental, la préfecture de l'Hérault a instauré le 2 juin 2026 un manifeste d'engagement à destination des clubs et comités sportifs. Cet engagement impose notamment la nomination d'un référent "violences" dûment formé, l'organisation de temps de sensibilisation et une démarche active de signalement. À ce jour, 100 structures héraultaises ont déjà signé cet accord pour sécuriser leurs pratiquants.

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Les retours dès la fin de la journée ont été très positifs, indiquant que les participants ont trouvé des réponses précises à leurs interrogations. Cette mobilisation collective marque une étape clé dans la transformation de la culture sportive locale, où la prévention et la protection des mineurs et jeunes majeurs deviennent des priorités structurelles indissociables de la pratique du sport.