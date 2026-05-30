Séméac séduit les internes en médecine générale avec son pôle santé et son cadre de vie

La commune de Séméac a accueilli une soirée destinée aux internes en médecine générale des Hautes-Pyrénées pour mettre en avant son dispositif d'attractivité médicale et son écoquartier intergénérationnel. Entre visites du pôle santé, découverte des associations locales et animations culturelles, les futurs praticiens ont pu apprécier un cadre de vie idéal au pied des Pyrénées, alliant opportunités professionnelles et qualité de vie familiale.

La commune de Séméac a organisé une soirée destinée aux internes en médecine générale des Hautes-Pyrénées dans le cadre du dispositif HaPy Santé . Cet événement visait à promouvoir l' attractivité médicale du territoire et à faciliter l'accès aux soins pour les futurs praticiens.

La rencontre s'est tenue à l'espace intergénérationnel Jules-Soulé, en présence de nombreuses associations sportives et culturelles locales, notamment le SO tir à l'arc, le SO rugby, le SO foot et le SO pétanque, ainsi qu'une équipe sportive du Centre hospitalier Tarbes-Lourdes. Des élus, dont le maire Philippe Baubay et plusieurs adjoints, ont guidé les internes à travers le pôle santé, mettant en avant son environnement moderne, coordonné et déjà occupé par plusieurs professionnels de santé.

Le cadre de vie privilégié, situé au pied des Pyrénées, ainsi que les avantages socioculturels offerts aux familles, ont été soulignés. La soirée, face au Pic du Midi, a également permis de découvrir l'identité conviviale et dynamique de Séméac grâce à des animations musicales de la banda Los Bambolayres, des représentations de french cancan par l'Espace Danse 65, ainsi qu'une exposition photographique du CAC et la couverture vidéo du club local.

L'écoquartier intergénérationnel, dédié aux services médico-sociaux, ainsi que le pôle de santé, offrent aux praticiens un environnement de travail alliant proximité, qualité des services et convivialité, favorisant un équilibre entre engagement professionnel et bien-être familial





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