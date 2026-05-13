Semaine prochaine, le gouvernement et le Premier ministre, Sébastien Lecornu, devraient dévoiler de nouvelles aides d'urgence pour l'activité économique. Le ministre de l'Action et des comptes publics, David Amiel, a indiqué que le gouvernement continuait à discuter avec les organisations patronales.

Le gouvernement a annoncé le 22 avril une indemnité de 50 euros pour les travailleurs modestes en difficulté lors du confinement, qui dépendent de leur revenu fiscal de référence. Seules les personnes ayant un Revenu Fiscal de Référence (RFR) de 16.880 euros ou moins peuvent bénéficier de cette indemnité, si elleseffectuent plus de 15 kilomètres par trajet et par jour organizzatoirement entre leur domicile et leur lieu de travail et plus de 8.000 kilomètres annuellement dans le cadre de leur activité professionnelle.

Un simulateur a été mis en ligne par le ministère de l' Economie pour tester son éligibilité à l'indemnité carburant de 50 euros destinée aux travailleurs modestes, avec des revenus au-dessous de 16.880 euros, qui effectuent de plus de 15 kilomètres par trajet et par jour entre leur domicile et leur lieu de travail ou plus de 8.000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle.

Le formulaire d'aide sera ouvert le 27 mai, et dès aujourd'hui, dès ce mercredi, vous pouvez vous rendre sur le site des impôts, pour voir si vous êtes éligible à cette somme. Le simulateur est mis en ligne pour vous permettre de vérifier rapidement votre éligibilité. Il suffit de s'y rendre, d'indiquer votre niveau de revenus, de renseigner votre état civil, votre numéro fiscal, le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé et le numéro de carte grise.

Le demandeur devra également certifier qu'il remplit les conditions d'utilisation du véhicule en distances parcourues





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