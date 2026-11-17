Découvrez les dates et lieux des ateliers gratuits de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets dans le Perche. Réparation, couture et recyclage au programme.

La Semaine Européenne de la Réduction des déchets s'immisce dans le paysage du Perche du samedi 21 novembre au dimanche 29 novembre 2026. Cette initiative majeure vise à sensibiliser la population locale aux enjeux environnementaux contemporains à travers une programmation riche en ateliers pratiques. L'objectif central demeure la promotion du réemploi, de la réparation et du recyclage des objets du quotidien par les citoyens.

Plusieurs structures locales se sont associées pour proposer ces animations dédiées au tri et à la valorisation des matériaux. Les événements sont ouverts à tous les publics et entièrement gratuits. Nul besoin de posséder un savoir-faire technique particulier pour y participer, une simple inscription étant parfois requise pour certaines activités spécifiques organisées sur le territoire.

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Ateliers Pratiques et Réparation du Matériel

Le programme débute dès le samedi 21 novembre à 10h avec un atelier d'auto-réparation de vélo à la Ressourcerie des Ravenelles. Les participants sont invités à apporter leur bicyclette et les pièces de rechange nécessaires si le besoin se fait sentir. Un animateur de la Ressourcerie guide les individus pour leur apprendre à entretenir leur véhicule de manière autonome. Cette session accueille tout public, les enfants devant être accompagnés. Le tarif est libre mais la réservation est exigée au 02 61 71 96 60. Plus tard dans la journée, de 10h à 12h30, la médiathèque des deux chênes propose un atelier couture zéro déchet. L'activité consiste à confectionner des emballages alimentaires textiles comme des tote bags, des charlottes à saladier ou des sacs à vrac à partir de tissus de récupération. Chaque participant repart avec au moins un objet créé de ses mains. L'atelier s'adresse au public dès 8 ans, les débutants étant les bienvenus. La réservation se fait au 02 33 25 03 22. Cette animation est financée par ReFashion, un éco-organisme agréé pour les vêtements, linges et chaussures, qui œuvre pour réduire l'impact de sa filière via la production, la réutilisation et le recyclage.

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Recyclage du Papier et Découverte Numérique

Mercredi 25 novembre marque un tournant avec des activités axées sur la transformation des matériaux et le numérique. L'après-midi s'ouvre à 14h30 par un atelier de recyclage du papier à la médiathèque des deux chênes. Les participants découvrent les étapes de transformation des papiers usagés en nouvelles feuilles réutilisables et décorables. Cette activité est ouverte à tout public à partir de 3 ans, sur réservation au 02 33 25 03 22. Juste après, à l'Espace Public Numérique, une session intitulée Parlons Linux et logiciels libres se tient de 14h00 à 17h30. Elle vise à faire découvrir de nouveaux outils numériques libres ou à installer un système d'exploitation libre pour prolonger la durée de vie des ordinateurs. L'accès est libre, sans réservation obligatoire, mais des informations complémentaires peuvent être obtenues au 07 57 09 04 27. Cette approche numérique s'inscrit dans la logique d'extension de la durée de vie des équipements, réduisant ainsi la génération de déchets technologiques.

Fabrication Maison et Valorisation des Déchets

Le mercredi 25 novembre se poursuit à 18h00 avec un atelier de fabrication de produits ménagers à la médiathèque des deux chênes. Cette séance de 1h30 apprend à créer ses propres produits pour réduire les emballages plastiques et la nocivité chimique. Les participants fabriquent trois produits à base d'ingrédients courants. Il est demandé d'apporter trois pots de confiture vides pour récupérer les réalisations. L'atelier est réservé aux personnes dès 8 ans et nécessite une réservation au 02 33 25 03 22. D'autres activités comme la visite de la Ressourcerie permettent de comprendre la collecte, la valorisation, la vente et la sensibilisation au réemploi. Ces visites sont accessibles à tous, enfants accompagnés, et sur réservation au 02 61 71 96 60. La semaine se clôture le dimanche 29 novembre 2026, marquant la fin d'une série d'actions concrètes pour une meilleure gestion des déchets dans la région.