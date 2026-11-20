Cap emploi 32 a organisé la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées dans le Gers. Un village des solutions et des ateliers ont été proposés pour accompagner les demandeurs.

La 30e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées a marqué les esprits dans le département du Gers entre le 16 et le 22 novembre. Organisée spécifiquement par l'organisme Cap emploi 32, cette initiative annuelle se distinguait cette année par une thématique précise : "Démystifier, simplifier et accompagner". L'objectif était clair, mais l'exécution a demandé une mobilisation exceptionnelle des ressources humaines et structurelles locales pour répondre aux besoins d'une population spécifique.

Le point d'orgue de cette semaine d'actions a été le "village des solutions", une rencontre majeure tenue le mercredi 18 novembre au sein de l'hémicycle du conseil départemental du Gers à Auch. Près d'une cinquantaine de demandeurs d'emploi en situation de handicap ont été réunis au cœur de cette installation. Cette présence significative démontre un intérêt soutenu pour les dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle, soulignant l'importance de tels événements pour briser l'isolement et favoriser le networking professionnel au sein de la communauté handicapée locale.

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Mécanisme d'accompagnement et structuration territoriale

L'accompagnement proposé par Cap emploi 32 s'appuie sur une équipe de 14 collaborateurs dévoués à cette cause. Cet effectif permet de suivre activement près de 400 demandeurs d'emploi en situation de handicap. Ce chiffre représente environ 18 % de l'ensemble des demandeurs d'emploi handicapés recensés dans le département du Gers. Cette proportion met en lumière le rôle central de l'organisme dans l'écosystème de l'emploi local et sa capacité à gérer un volume d'usagers important avec une approche personnalisée.

Au-delà de l'événement central à Auch, l'initiative s'est déployée sur l'ensemble des territoires du département. Le programme comprenait de nombreux ateliers et rencontres destinés à favoriser les échanges avec les acteurs du handicap. Ces actions avaient pour mission principale de lever les freins psychologiques et pratiques à l'emploi. Des ateliers intitulés "Savoir communiquer sur mon handicap" ont été organisés dans plusieurs villes du Gers, offrant aux participants des outils concrets pour gérer leur visibilité professionnelle.

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Un autre volet essentiel de cette stratégie territoriale a été la mise en place du dispositif Duoday. Ce mécanisme permet à une personne en situation de handicap de découvrir un métier spécifique aux côtés d'un professionnel sur la durée d'une journée. Cette immersion directe dans le monde du travail constitue une passerelle tangible entre la formation et l'insertion, permettant aux candidats de valider leurs compétences dans un contexte réel avant toute embauche potentielle.

Positions des partenaires et dynamique collaborative

Le village des solutions a servi de plateforme de convergence pour différents partenaires institutionnels. La matinée du 18 novembre a été consacrée à des présentations détaillées fournies par des acteurs clés tels que la Maison départementale des personnes handicapées, la Caisse d'allocations familiales (CAF) et le service social de l'assurance maladie du Gers. Cette multiplicité d'intervenants garantit une prise en charge globale des usagers, abordant les aspects administratifs, financiers et sanitaires de la situation de handicap.

L'après-midi de cette journée riche en contenu a permis aux participants de s'immerger dans des ateliers pratiques. Des sessions d'estime de soi et de colorimétrie ont été proposées, offrant des outils pour la reconstruction personnelle et l'image de soi. Ces activités, bien qu'indirectes pour l'embauche, sont fondamentales pour préparer les candidats aux entretiens et à la présentation professionnelle. La direction de Cap emploi 32 a rappelé que l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap se construit tout au long de l'année, et ne se limite pas à une semaine d'actions ponctuelles.

Impacts réels et perspectives d'avenir immédiates

Les retombées de cette opération sont multiples pour les acteurs locaux. Pour les demandeurs d'emploi, ces rencontres offrent un espace de reconnaissance et d'information sur les droits et les aides disponibles. Pour les entreprises du département, la participation des partenaires institutionnels facilite la compréhension des mécanismes de recrutement inclusif. La mise à disposition de données précises sur les capacités d'accompagnement permet de rassurer les employeurs potentiellement réticents.

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Cette édition 2023 de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées a donc démontré la vitalité du réseau d'accompagnement dans le Gers. En réunissant près d'une cinquantaine de participants au cœur d'Auch et en mobilisant une équipe dédiée, Cap emploi 32 a réussi à incarner sa mission de dédramatisation et de simplification des processus. La prochaine étape consistera à traduire les engagements pris durant cette semaine en contrats de travail concrets, assurant ainsi la pérennité de l'inclusion professionnelle sur le territoire gersois.