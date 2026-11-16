Semaine européenne handicap 2026 : chiffres alarmants sur la discrimination

Lancement de la 30e semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Les données Eurostat révèlent une discrimination élevée et un fossé d'emploi persistant en UE.

La 30e Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées (SEEPH) a ouvert ses portes ce lundi 16 novembre et se poursuivra jusqu'au 22 novembre. Cet événement majeur mobilise l'ensemble de la France autour des thématiques d'inclusion professionnelle et sociale.

Lancement de la 30e Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées

Cette édition marque une étape importante dans la volonté de démystifier, simplifier et accompagner les professionnels et les citoyens. Les organisations LADAPT, FIPHFP et Agefiph sont les principaux moteurs de cette campagne de sensibilisation à l'échelle nationale.

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De multiples événements sont organisés à travers le territoire pour favoriser le dialogue sur les obstacles qui persistent dans l'accès à l'emploi. L'objectif central demeure la mise en lumière des réalités vécues par les travailleurs en situation de handicap au quotidien.

Discriminations persistantes selon les données Eurostat

Les statistiques publiées par Eurostat démontrent que les personnes handicapées restent nettement plus exposées aux discriminations que le reste de la population. En 2024, 9,4% des personnes âgées de 16 ans ou plus dans l'Union européenne ont signalé avoir subi des discriminations lors de leurs interactions avec les administrations ou les services publics.

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La France enregistre un taux de 9,6%, se situant légèrement au-dessus de la moyenne européenne. Ce chiffre reflète les difficultés structurelles qui subsistent malgré les mesures nationales mises en place ces dernières années pour favoriser l'inclusion.

Disparités marquées entre les États membres de l'UE

Le sentiment d'injustice varie considérablement d'un pays à l'autre au sein de l'espace communautaire. L'Espagne et l'Estonie affichent les taux les plus élevés, respectivement avec 14,5% et 14,6% de ressentis discriminatoires.

La Belgique (12,8%), les Pays-Bas (12,5%) et la Suède (12,3%) suivent de près avec des écarts significatifs. À l'inverse, l'Italie et Chypre obtiennent les meilleurs scores avec seulement 3,1%, loin devant la Croatie (4,3%) et la Hongrie (4,5%).

Stratégie européenne 2021-2030 et écarts d'emploi

La Commission européenne a présenté sa stratégie relative aux droits des personnes handicapées pour la période 2021-2030 en mars 2021. Cette feuille de route inclut la création d'une carte européenne du handicap pour harmoniser la reconnaissance des droits dans tous les États membres.

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Cependant, les résultats concrets restent en deçà des ambitions. Seule la moitié des personnes handicapées occupent un emploi, contre trois quarts pour les non-handicapés. De plus, 28,4% d'entre elles sont exposées au risque de pauvreté, contre 17,8% pour les autres citoyens.