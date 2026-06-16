Semaine du Nautisme de La Rochelle : Spectaculaires Démonstrations d'Hélitreuillage et Plus de 5 000 Baptêmes de Mer

La Semaine du Nautisme de La Rochelle, qui aura lieu du 17 au 22 juin sur le Vieux Port, est une occasion de vivre des expériences fortes au grand public, notamment grâce aux spectaculaires démonstrations d'hélicoptère. Elle accueillera également des baptêmes de mer gratuits d'une heure, des événements pour découvrir les métiers de la mer et des démonstrations d'hélicoptère avec la Marine nationale.

En plus des 5 000 baptêmes de mer réalisés chaque année, la Semaine du nautisme fait toujours vivre des expériences fortes au grand public, notamment lors des spectaculaires démonstrations d'hélicoptère.

La Semaine du nautisme de La Rochelle aura lieu du 17 au 22 juin sur le Vieux Port de La Rochelle, mais aussi sur l'eau à l'occasion des traditionnels baptêmes de mer. Un village agrandi attend 80 000 visiteurs sur les six jours d'ouverture. Sur le Vieux Port de la Rochelle, le nautisme sera une nouvelle fois mis à l'honneur du mercredi 17 au lundi 22 juin, soit un jour de plus qu'à l'accoutumée.

Vingt ans après un premier inventaire de la biodiversité dans ses eaux, le port de plaisance publie 'À l'ombre des pontons 2', la réactualisation de ce travail sous la forme d'un livre riche en illustrations. En raison de la Fête de la musique, le 21 juin, les stands n'auraient pas pu être démontés le dimanche soir et les organisateurs veulent profiter de l'événement pour accueillir des visiteurs supplémentaires.

Face aux fortes chaleurs, l'équipe de bénévoles de l'association La Mer pour tous s'est également adaptée en prolongeant les horaires d'ouverture jusqu'à 21 heures le samedi et le dimanche (ouverture le matin à 9 heures et fermeture à 19 heures les autres soirs). Les habituels stands dédiés aux métiers de la mer et à son patrimoine seront de nouveaux installés sur le cours des Dames où l'on retrouvera aussi les 70 exposants présents cette année.

Les amateurs de vieux bateaux seront toujours autant servis, surtout samedi lors du Rallye Harlé (tour de l'île d'Aix avec arrivée et départ de La Rochelle) où il sera possible d'admirer des navires des années 1980. Pour sa 25e édition, le Village nautique accueillera également un nouvel espace dédié à la protection des espaces marins : le quai de l'Environnement. Il sera possible d'y rencontrer plusieurs associations locales.

Cette initiative s'inscrit dans le prolongement de la publication d'un travail de recherche sur les écosystèmes 'vivant sous les pontons' à l'initiative du port de plaisance. La pédagogie est également au centre de la Semaine du nautisme.

Avec le programme 'Navire des métiers', ce sont plus de 530 collégiens du département qui se rendront sur l'événement afin de découvrir les métiers de la mer mais aussi pour en apprendre davantage sur les enjeux de protection marine en arpentant les allées du nouveau quai de l'Environnement. Ouverts au grand public, les iconiques baptêmes de mer d'une heure gratuits ne manqueront pas à l'appel.

Les métiers de la mer seront aussi présentés aux 80 000 visiteurs se rendant chaque année à la Semaine du nautisme, lors de nombreux événements. Une démonstration de filetage de poisson par de jeunes professionnels est par exemple prévue vendredi à 10 heures.

Six jeunes déjà sélectionnés pour présenter leur filière à Bordeaux lors des Olympiades des métiers en octobre prochain disputeront plusieurs épreuves devant et avec le public puisque l'une d'entre elles consiste à faire découvrir à un binôme issu des spectateurs les bases de la pratique du métier. Cette année, la marraine de l'édition est Sarah Steyaert, médaillée de bronze des derniers Jeux olympiques aux côtés de Charline Picon. Elle sera notamment présente au Village le vendredi soir à 19 heures.

Puis, dimanche à 15 heures, la navigatrice licenciée à La Rochelle s'associera avec la Marine nationale pour une démonstration d'hélicoptère. Partenaire de la Semaine du nautisme, le corps d'armée fête cette année ses 400 ans d'existence, pour l'occasion, un film retraçant son histoire sera diffusé au cinema Dragon mercredi soir à 19 heures.

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