Semaine des valeurs et d'éthique : élèves, enseignants et personnels impliqués

Le collège Edgar-Quinet de Saintes a organisé la Semaine des valeurs et de l'éthique du lundi 18 mai au vendredi 22 mai. Les ateliers ont abordé les thèmes de l'identité, de la tolérance, de la persévérance, de la responsabilité et de l'estime de soi. Fait notable, les élèves, professeurs, personnel administratif et agents ont voté de manière similaire pour les cinq valeurs retenues parmi les 21 possibles. Les valeurs retenues étaient l'identité, la tolérance, la persévérance, la responsabilité et l'estime de soi.

Les élèves, enseignants et personnels du collège qui se sont impliqués dans la Semaine des valeurs et de l'éthique, SEVE, ont participé à des ateliers sur les thèmes de l'identité, de la tolérance, de la persévérance, de la responsabilité et de l'estime de soi.

Le collège Edgar-Quinet de Saintes a organisé cette semaine du lundi 18 mai au vendredi 22 mai. Fait notable, les élèves, professeurs, personnel administratif et agents avaient voté de manière similaire pour les cinq valeurs retenues parmi les 21 possibles. Les valeurs retenues étaient l'identité, la tolérance, la persévérance, la responsabilité et l'estime de soi.

La semaine Seve est née de la fusion de deux projets : 'Mon collège aux couleurs de ses valeurs' porté par Mathieu Billon, professeur d'EPS, et un programme autour de la prévention des discriminations porté par la CPE Emmanuelle Barraud-Esposito. Les élèves, enseignants et personnels ont tous été impliqués dans l'organisation. Les activités organisées par les élèves membres du Conseil de la vie collégienne (CVC) ont inclus un pique-nique et un concert dans la cour de récréation.

Le professeur d'EPS souhaite que son collège soit reconnu à travers l'identité visuelle créée lors des ateliers de graffs et avec un concours de logo qui se déroulera prochainement. La semaine Seve permet de créer une culture commune de l'établissement et de travailler sur le vivre ensemble dans une société fragmentée





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