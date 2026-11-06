Semaine de la finance solidaire : 5 entrepreneurs à impact soutenus

Découvrez les 5 entrepreneurs soutenus par la Semaine de la finance solidaire du 9 au 15 novembre. Alexandre Born, Louise Lepetit, Jean-François Deral, Eva Sadoun et Charles Braine innovent pour un impact social et écologique.

La Semaine de la finance solidaire, qui se tient partout en France du 9 au 15 novembre, met à l'honneur cinq entrepreneurs engagés pour un impact social et écologique majeur. Ces cinq figures clés contribuent activement à transformer des secteurs stratégiques tels que la finance, le logement, l'autonomisation des femmes et la gestion durable des ressources halieutiques. Leurs projets représentent des modèles concrets que chaque citoyen peut soutenir, que ce soit par un investissement direct dans leurs initiatives ou par une adhésion indirecte à leurs valeurs.

Bellevilles : L'immobilier au service de la société

Alexandre Born, cofondateur de la foncière solidaire Bellevilles, mobilise l'épargne citoyenne depuis 2019 pour financer la création de logements, de commerces et de lieux d'utilité sociale. À 42 ans, cet entrepreneur vise à proposer des prix inférieurs au marché tout en répondant à des besoins sociaux urgents. Son approche place l'immobilier au cœur d'une stratégie de solidarité économique, permettant aux citoyens de devenir acteurs du logement. Bellevilles incarne ainsi une alternative concrète aux mécanismes immobiliers traditionnels, en priorisant l'utilité collective sur la spéculation pure.

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La Cité des lionnes : Écoute et bien-être des femmes

Louise Lepetit, jeune maman strasbourgeoise, a fondé l'association La Cité des Lionnes il y a deux ans pour offrir un espace de parole sécurisé aux femmes. En 2026, un financement solidaire et citoyen a permis à l'association de déployer de nouveaux lieux d'écoute dédiés à la santé et au bien-être psychologique des femmes. Cette initiative donne une voix active aux femmes dans la gestion de leur santé, en créant des infrastructures dédiées à l'écoute et au soutien. La structure vise à briser les silences et à accompagner les femmes vers plus d'autonomie et de santé globale.

Néma Lové : Réhabilitation pour les plus fragiles

Jean-François Deral, maître d'ouvrage à la retraite originaire de Saint-Étienne, préside la coopérative Néma Lové qui se consacre à la réhabilitation de logements pour les jeunes précaires. Cette coopérative utilise la finance solidaire pour transformer des appartements existants et les mettre à la disposition des personnes les plus vulnérables. L'initiative répond à un double enjeu : la rénovation urbaine et la lutte contre la précarité énergétique et logement des jeunes. Jean-François Deral mobilise son expertise et ses réseaux pour assurer la viabilité économique de ces opérations humanitaires.

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Lita.co : Investir dans l'impact sociétal

Eva Sadoun, co-créatrice de la plateforme de financement participatif Lita.co, facilite l'accès à l'investissement pour les entreprises à impact positif. Depuis le lancement de cette plateforme, elle a participé au développement d'autres outils financiers conçus spécifiquement pour mettre les entreprises au service de la société. Son travail vise à démocratiser l'investissement responsable en connectant les capital-risque citoyen avec des projets innovants. Lita.co sert de pont entre les désirs d'investissement éthique des particuliers et les besoins de financement des entreprises engagées.

Mers de liens : Pêche durable et citoyenne

Charles Braine, ingénieur halieute et ancien négociateur du Grenelle de la mer, a lancé fin 2025 la société Mer de liens pour promouvoir une pêche durable. Patron pêcheur lui-même, il utilise cette société pour collecter l'épargne citoyenne afin d'acheter des navires et d'installer de jeunes patrons dans le métier. Son objectif est de préserver les ressources halieutiques tout en souteniant la relève professionnelle dans le secteur. Charles Braine incarne la convergence entre l'expertise technique, la responsabilité environnementale et la solidarité économique dans l'océan.