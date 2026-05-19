Semaine culturelle riche avec sorties et spectacles

La Dépêche du Midi vous propose des événements diversifiés et inoubliables sur le Tarn. Vous y trouverez des festivals musicaux, des expositions, des lectures et des bals. "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit."

Chaque semaine, La Dépêche du Midi vous livre sa sélection de sorties et de spectacles incontournables pour le Tarn. Il y a plusieurs festivals, expositions et concerts qui s'offrent aux visiteurs.

Le festival Marée Haute, qui est le titre de mon premier point, revient du 22 au 25 mai pour son 4e édition. Il est organisé sur les monts de Lacaune et rend hommage à France Cabrol qui a introduit le pois chiche dans la vallée. BioCybèle, une des plus grandes foire de bio de France, a également de bonnes nouvelles. Elle ouvrira ses portes le 24 et 25 mai prochain à Graulhet.

La Nuit des musées, qui se déroulera en mai en une trentaine de pays d'Europe, invitera les visiteurs à faire une escapade culturelle au travers des richesses de plusieurs musées du Tarn. Enfin, le festival Gresinhol, qui a lieu du 20 au 23 mai dans une forêt domaniale, interrogera la relation qu'on entretient avec le vivant en faisant lien entre les arts, les savoirs et la nature





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