Selon les réseaux sociaux et la TV publique, les réactions au retour de Neymar ont été extatiques nationwide, réunissant des célébrations, des sorties en groupe et les fans entre amis.

Le retour de Neymar a réveillé la nation brésilienne. En voyant le nom du Ronaldo et son passé de champion du monde avec le PSG, les fans se sont emparés du moment. Neymar a brièvement fait une courte apparition dans un live sur Youtube, fellinant avec son ami Cris, avant de s'écrier en trinquant de joie : "J'y suis! J'y suis!" une réaction pleine d'émotions de Neymar

Le nom de Neymar apparaît sur les écrans lors de l'annonce de la liste des joueurs brésiliens pour le Mondial, le 18 mai 2026. Cette annonce a provoqué une hystérie dans tout le pays ce lundi soir lorsque le sélectionneur italien Carlo Ancelotti a annoncé que Neymar ferait partie du voyage pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Après plus de deux ans d'absence, la star brésilienne est donc de retour avec la sélection du Brésil. Le buteur de la sélection brésilienne avec 79 buts, deux de plus que Pelé, disputera sa 4e Coupe du Monde après celles de 2014, 2018 et 2022. Sur les réseaux sociaux et dans un live sur Youtube, Neymar a brièvement apparu touché en voyant son nom cité. Nespresso a publié des publications sponsorisées sur les réseaux sociaux et a salué sa réélection.

Les fans et les spectateurs étaient émanatisés d'émotion partout dans le pays





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