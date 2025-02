Selena Gomez illumine le tapis rouge du Festival de Santa Barbara

Selena Gomez a fait sensation lors du 40e Festival International du Film de Santa Barbara avec une tenue glamour et une coiffure chic. Son look, qui mettait en valeur ses jambes, a laissé entrevoir un avant-goût de son futur mariage.

Le tapis rouge du Festival de Santa Barbara a été illuminé par la présence de Selena Gomez . L'actrice et chanteuse a fait sensation avec une tenue glamour qui mettait en valeur ses jambes. Les événements de Hollywood reprennent progressivement leur rythme, et le 40e Festival International du Film de Santa Barbara, qui s'est tenu dimanche 9 février à l'Arlington Theatre, a rassemblé plusieurs célébrités.

Ariana Grande a impressionné avec une robe de princesse, mais c'est Selena Gomez qui a volé la vedette. Arrivée sur le tapis rouge, elle a fait chavirer les spectateurs avec un total look blanc cassé signé Magda Butrym. La mini-robe sans manches, avec une coupe péplum qui épousait parfaitement sa taille, et une jupe légèrement bouffante qui révélait ses jambes, était ornée d'une belle basque formant une fleur sur la hanche gauche. Pour compléter cette tenue élégante, elle a porté des escarpins de la même couleur de la marque Santoni. Selena Gomez, fraîchement fiancée à Benny Blanco, a laissé entrevoir un avant-goût de son futur mariage avec cette apparence digne d'une princesse. Côté beauté, la star a opté pour une coiffure casual chic et naturelle. Ses cheveux, coiffés en une longue onde wavy qui s'arrêtait à la clavicule, lui donnaient une allure romantique et sophistiquée. Son maquillage était sobre, rehaussé par un blush rosé sur les pommettes et un rouge à lèvres nude. Selena Gomez a une nouvelle fois démontré qu'elle était une icône de la mode et de la beauté. Son style a sans aucun doute inspiré de nombreux fans, qui n'hésiteront pas à s'inspirer de sa coiffure et de son maquillage pour leurs prochaines sorties





grazia_fr / 🏆 45. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

SELENA GOMEZ FESTIVAL DE SANTA BARBARA TAPIS ROUGE MODE BEAUTÉ

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Selena Gomez démunie face à Donald Trump : elle craque et fond en larmes sur InstagramDe retour à la Maison Blanche depuis le 20 janvier dernier, Donald Trump a déjà signé de nombreux décrets. Certains ont démoralisé Selena Gomez, qui a exprimé sa colère sur Instagram.

Lire la suite »

Trump : Selena Gomez anéantie par les expulsions de Mexicains par centaines aux États-UnisL’actrice Selena Gomez, d’origine mexicaine par son père, se désespère de la situation que sont en train de vivre les migrants illégaux depuis le retour de Donald Trump.

Lire la suite »

Selena Gomez Exprime Sa Tristesse Face aux Expulsions de MexicainsSelena Gomez, chanteuse et actrice d'origine mexicaine, a partagé sa douleur et son impuissance face à l'augmentation des expulsions de Mexicains vers le Mexique depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir.

Lire la suite »

Voici comment reproduire la French manucure minimaliste de Selena GomezLe nail artist Tom Bachik explique dans une vidéo comment la réaliser pas-à-pas.

Lire la suite »

Selena Gomez Critiquée Après une Vidéo de Soutien aux Mexicains en Situation Irrégulière aux États-UnisL'actrice et chanteuse Selena Gomez a été critiquée par des commentateurs politiques conservateurs après avoir publié une vidéo sur Instagram où elle exprimait sa tristesse face aux expulsions de Mexicains en situation irrégulière aux États-Unis décidées par l'administration Trump. Elle a supprimé la vidéo et a publié une réponse, affirmant qu'il n'était pas acceptable de montrer de l'empathie pour ces personnes.

Lire la suite »

Selena Gomez en larmes face à l'expulsion massive de migrantsSuite à l'annonce de l'expulsion de 538 migrants clandestins, dont de nombreux Mexicains, Selena Gomez a exprimé sa tristesse et son désespoir sur Instagram. La chanteuse a été profondément touchée par la nouvelle politique d'expulsion massive des États-Unis, qui permet à la police de l'immigration de se rendre dans des lieux de culte, des hôpitaux et même des écoles pour procéder à des expulsions.

Lire la suite »