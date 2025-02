Sélectionneuse Espagnole Assure Être Responsable de Non-Sélection de Jennifer Hermoso

Montserrat Tomé, sélectionneuse de l'équipe nationale féminine d'Espagne, a déclaré qu'elle était « absolument responsable » de la décision de ne pas sélectionner Jennifer Hermoso en septembre 2023, suite au scandale du baiser imposé par Luis Rubiales. Le procès de Luis Rubiales, poursuivi pour agression sexuelle et coercition, continue.

Au lendemain des premières déclarations de Luis Rubiales et de ses trois co-accusés, la sélectionneuse de l'équipe nationale féminine d' Espagne , Montserrat Tomé , a assuré être « absolument responsable » de la décision de ne pas sélectionner Jennifer Hermoso en septembre 2023. Cette décision concernait le premier rassemblement des joueuses espagnoles après le scandale provoqué par le baiser imposé à la joueuse.

Montserrat Tomé avait pris la tête de la sélection féminine peu de temps auparavant, succédant à Jorge Vilda, l'un des trois co-accusés de Luis Rubiales jugé pour les pressions exercées sur Jenni Hermoso afin de minimiser l'impact du scandale. Montserrat Tomé avait été adjointe de Jorge Vilda, un entraîneur dont les méthodes étaient contestées par les joueuses elles-mêmes, lors du Mondial 2023. « Jenni n'avait pas eu suffisamment d'entraînements avec son équipe (...) elle vivait une situation très désagréable (...) d'autres joueuses étaient dans de meilleures conditions pour défendre l'équipe », a expliqué Montserrat Tomé, assurant que la non-sélection de la N.10 « n'était pas une punition ». Jenni Hermoso avait fait son retour en sélection lors du rassemblement suivant, en octobre. Luis Rubiales est poursuivi pour agression sexuelle et coercition. « Je ne connaissais pas l'ampleur de la situation », a-t-elle également assuré concernant le baiser imposé sur le podium de remise des médailles par Luis Rubiales à Jenni Hermoso après la victoire des Espagnoles en finale du Mondial. Elle assure n'en avoir pas été témoin mais avoir discuté de l'incident avec des joueuses par la suite. A cette époque, la sélectionneuse affirme n'avoir « jamais parlé » avec la Fédération de protocoles contre le harcèlement pour protéger les femmes. Sous la pression, Luis Rubiales, qui avait longtemps soutenu que le baiser était consenti, avait été contraint de démissionner et avait été suspendu trois ans de toute activité liée au football par la Fifa. Il est jugé depuis une semaine pour agression sexuelle et coercition, après avoir fait pression sur Jenni Hermoso pour qu'elle minimise l'impact du baiser non consenti. Le parquet a requis deux ans et demi de prison à son encontre. Trois autres membres de la Fédération, dont Jorge Vilda, sont également poursuivis pour avoir exercé des pressions sur la joueuse. Le procès, qui a débuté le 3 février, doit s'achever au plus tard le 19 février.





