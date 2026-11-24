Découvrez trois excellents vins blancs à moins de 10 euros en novembre 2026 : Uby N°3, Grangette Saint Joseph et Le Pioch. Profils secs, bio et aromatiques.

Trois bouteilles de vin blanc sélectionnées pour leur excellent rapport qualité-prix sont proposées à l'achat par Cdiscount en novembre 2026. Ces vins, tous facturés moins de 10 euros, couvrent un large spectre gustatif pour satisfaire les amateurs de profils secs et vifs comme ceux préférant des cuvées rondes et fruitées. Cette sélection met en lumière des produits reconnus par la critique, incluant des lauréats de médailles et des étoiles du Guide Hachette des Vins.

Domaine Uby N°3 récompensé au Concours de Lyon

Le vin blanc Uby N°3 2025, vendu 6 euros chez Cdiscount, est le représentant sec et vif de cette sélection. Issu du Domaine Uby en IGP Côtes de Gascogne, ce vin tranquille allie colombard et sauvignon. Il a décroché une médaille d'or lors du Concours international de Lyon. Avec 11 % vol., il offre un profil fruité sans excès d'alcool.

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La régularité de cette cuvée est saluée par la critique spécialisée. Le millésime 2022 a reçu une étoile du Guide Hachette des Vins, qualifiant la cuvée de très réussie. Le millésime 2023 a également été unanimement approuvé par le jury de cet ouvrage de référence. Le vin, vendu en bouteille de 75 cl, contient des sulfites.

Domaine La Grangette Saint Joseph viticulture bio

Le vin blanc Domaine La Grangette Saint Joseph Vieilles Vignes 2025 coûte 7,49 euros et certifie une agriculture biologique sous AOC Côtes du Rhône. Ce millésime 2025, mis en bouteille en 2026, affiche 13 % vol. et se distingue par son profil fruité, vif et sec. La mention vieilles vignes indique des ceps âgés offrant des raisins plus concentrés.

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L'appellation AOC Côtes du Rhône impose un cahier des charges strict concernant les cépages et les rendements. Il ne faut pas confondre Saint Joseph, qui fait partie du nom du domaine, avec l'appellation Saint-Joseph. Ce vin tranquille de 75 cl complète l'offre avec une option bio fiable.

Le Pioch de Jean-Claude Mas profil aromatique

Le Pioch de Jean-Claude Mas se positionne comme une option ronde et aromatique pour 7,99 euros. Il s'agit d'un pur viognier en IGP Pays d'Oc élaboré par les Domaines Paul Mas dans le Languedoc. Le Guide Hachette des Vins lui a décerné deux étoiles et un coup de cœur pour le millésime 2023. La maison exploite 360 hectares en propriété et 880 hectares sous contrat.

À 13,5 % vol., ce vin se sert à 13,5 °C et supporte une garde jusqu'à 2 ans. Sa robe jaune or révèle des arômes de fruits secs, de pêche et de fleurs blanches. La finale persistante apporte des notes de pain grillé, de vanille et de miel. Cette cuvée répond aux palais recherchant des expressions riches et complexes.