Sélection congolaise isolée pour la Coupe du monde : la Maison Blanche exige une « bulle » de 21 jours

La Maison Blanche exige que la sélection congolaise s'isole dans une « bulle » pendant 21 jours pour éviter une contamination au virus Ebola avant de pouvoir participer à la Coupe du monde. La RDC n'entend pas se plier à cette injonction.

La Maison Blanche a exigé que la sélection congolaise s'isole dans une « bulle » pendant 21 jours pour éviter une contamination au virus Ebola avant de pouvoir participer à la Coupe du monde.

L'ancien Nantais Samuel Moutoussamy et ses coéquipiers de la République démocratique du Congo doivent être placés à l'isolement avant la compétition. La sélection congolaise doit s'isoler dans une « bulle » pendant 21 jours pour éviter une contamination au virus Ebola si elle veut entrer aux États-Unis pour disputer la Coupe du monde dans moins d'un mois. La RDC n'entend pas se plier à cette injonction.

La Maison Blanche a précisé les conditions pour que la sélection congolaise puisse participer à la Coupe du monde sur son territoire malgré l'épidémie d'Ebola touchant plusieurs pays d'Afrique centrale. La sélection congolaise doit s'isoler dans une « bulle » pendant 21 jours pour éviter une contamination si elle veut entrer aux États-Unis.

Andrew Giuliani, le patron de l'équipe de la Maison Blanche chargée de la Coupe du monde, a affirmé que la sélection doit maintenir l'intégrité de sa « bulle » pendant 21 jours avant de pouvoir venir à Houston le 11 juin. Pour respecter ce délai, la sélection, actuellement en stage de préparation en Belgique, devait se placer à l'isolement dès ce vendredi.

Si elles finissent par venir et que l'une de ces personnes devient symptomatique, elle fait courir le risque à toute l'équipe de ne pas pouvoir participer à cette Coupe du monde. L'équipe est encouragée à protéger ses joueurs d'une exposition inutile et à préserver l'intégrité de sa « bulle », afin de s'assurer qu'elle soit en mesure de participer au tournoi.

Samedi, un porte-parole a affirmé qu'elle n'allait pas changer son programme pour autant avec, notamment, un match de préparation contre le Danemark à Liège le 3 juin, et un autre contre le Chili à Cadix six jours plus tard. La République démocratique du Congo, dont le camp de base sera à Houston au Texas, fait partie. Elle affrontera le Portugal le 17 juin à Houston, puis la Colombie le 23 à Guadalajara (Mexique) et enfin l'Ouzbékistan le 27 à Atlanta





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