Une étude internationale révèle que remplacer le sodium par du potassium dans le sel pourrait éviter 3 millions de décès. Focus sur les données de santé publique et les précautions médicales nécessaires.

Une vaste étude internationale menée par des chercheurs australiens conclut que le remplacement du sel de table classique par une version enrichie en chlorure de potassium pourrait sauver des millions de vies. Cette intervention diététique simple, peu coûteuse et facile à déployer à l'échelle mondiale vise spécifiquement à réduire la prévalence des maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité globale.

Les projections élaborées par l'équipe de recherche indiquent que généraliser ce mélange de 75 % de chlorure de sodium et de 25 % de chlorure de potassium permettrait d'éviter près de 3 millions de décès dans le monde. En parallèle, environ 10 millions de maladies cardiovasculaires pourraient être prévenues en modifiant les habitudes de consommation actuelles des populations.

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Détails Mécanisme de Santé Publique

Cette modélisation s'appuie sur des données provenant de 193 pays, intégrant les habitudes alimentaires, les niveaux de consommation de sodium et de potassium, ainsi que les risques cardiovasculaires observés. La majorité des sels utilisés contiennent exclusivement du chlorure de sodium, ce qui crée un déséquilibre nutritionnel favorisant l'hypertension artérielle, un facteur de risque majeur pour les infarctus et les accidents vasculaires cérébraux.

Les calculs détaillés montrent que le remplacement du sel uniquement à domicile permettrait d'éviter 1,85 million de décès et 6,19 millions de maladies cardiovasculaires. Si l'action se concentre sur les produits industriels et la restauration, les gains seraient de 1,56 million de décès évités et 5,46 millions de maladies évitées. Cibler uniquement les patients souffrant d'hypertension traitée restreindrait le bénéfice à 59 000 décès et 1,72 million d'événements cardiovasculaires.

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Positions Parties Prenantes Réglementaires

En France, des sels enrichis en potassium sont déjà disponibles en grande surface, mais une alerte de l'Anses a préconisé la prudence. Le Pr Olivier Henry, gériatre et enseignant à la retraite, confirme les avantages tout en soulignant les nuances réglementaires. Il rappelle que l'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser 5 g de sel par jour, soit une petite cuillère à café, alors que la consommation moyenne en France avoisine les 8 g par jour.

Le spécialiste cite l'exemple historique de la Carélie du Nord en Finlande, où la consommation de sel atteignait 15 à 20 g par jour dans les années 1970. Une vaste politique de réduction menée auprès de l'industrie agroalimentaire a ensuite fait chuter cette consommation, entraînant une baisse simultanée des taux d'hypertension et des accidents vasculaires cérébraux, un phénomène similaire ayant été observé au Japon et au Portugal.

Impacts Concrèts Avenir Sanitaire

Même s'il s'agit de projections et non de résultats observés directement dans la population, ces chiffres illustrent un potentiel considérable pour la santé publique. Cette approche nécessite une vigilance particulière concernant les apports en potassium. Une augmentation importante de cet apport peut exposer certains patients à une hyperkaliémie, c'est-à-dire un taux trop élevé de potassium dans le sang, provoquant des troubles du rythme cardiaque potentiellement graves.

Les personnes souffrant d'insuffisance rénale chronique sont particulièrement concernées par ce risque. Le même danger existe chez les patients prenant des traitements susceptibles d'augmenter le potassium sanguin, notamment certains diurétiques épargneurs de potassium. Pour le Pr Henry, remplacer son sel de table par un sel partiellement enrichi en potassium reste une excellente idée pour beaucoup de seniors, en particulier ceux souffrant d'hypertension, avec l'insuffisance rénale chronique comme principale exception.