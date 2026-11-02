Séjour Spa Le Lion d'or Pont-Audemer : Week-end Détente Moins de 90 Euros

Découvrez le week-end bien-être à l'hôtel Le Lion d'or 3* à Pont-Audemer. Spa, hammam et petit-déjeuner inclus pour moins de 90 euros par personne.

Le département de l'Eure, situé en Normandie, se dévoile sous son jour le plus apaisant à travers une offre touristique ciblée sur le bien-être et la déconnexion. Cette destination, centrée sur la ville de Pont-Audemer, propose une immersion complète dans un cadre où la verdure côtoie les traditions locales pour un prix d'accès particulièrement attractif.

Offre Hébergement et Spa à Prix Concurentiel

L'établissement hôtelier Le Lion d'Or, classé trois étoiles, accueille les voyageurs souhaitant combiner confort et relaxation pour un coût inférieur à 90 euros par personne et par nuit. Cette proposition tarifaire s'applique spécifiquement à un séjour de deux jours et une nuit en hébergement double. Le tarif inclut systématiquement le petit-déjeuner, garantissant une pause matinale de qualité sans frais supplémentaires.

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La localisation stratégique de l'hôtel permet d'atteindre les zones littorales et les grands sites mémoriels en un temps réduit. La ville d'Honfleur se trouve à seulement 16 kilomètres de l'établissement, offrant un accès rapide aux rives de la Seine. Par ailleurs, le Mémorial de Caen est situé à environ 50 kilomètres, permettant une excursion culturelle aisée pour les visiteurs de passage.

Infrastructures de Bien-être et Ambiance Orientale

Le cœur de l'offre réside dans l'espace détente Ô Spa, conçu pour offrir une remise en forme complète durant le week-end. Les installations combinent des matériaux nobles comme le bois et le marbre pour créer une atmosphère apaisante. Les visiteurs peuvent y découvrir une ambiance à l'influence orientale, soigneusement orchestrée pour favoriser la quiétude.

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Le hammam fait partie intégrante du dispositif de relaxation proposé aux clients de l'hôtel. La prise en charge inclut des soins prodigués par une esthéticienne qualifiée, visant à traiter les tensions accumulées. Un moment de pause est également réservé aux hôtes, leur permettant de déguster une tisane dans un espace privatisé pour maximiser le confort.

Exploration Touristique des Villages Normands

Après les séances de bien-être, la région offre un riche patrimoine à découvrir à proximité immédiate de l'hôtel. Le centre-ville d'Honfleur, avec ses ruelles caractéristiques, n'est accessible qu'en quinze minutes de trajet automobile. Cette proximité permet d'intégrer facilement la visite de sites historiques dans un programme de week-end.

Les stations balnéaires de la Côte Fleurée constituent une autre destination privilégiée pour les résidents de l'établissement. La ville de Deauville est située à seulement douze minutes de route, tandis que Trouville-sur-Mer est tout aussi accessible. Cette flexibilité géographique permet d'alterner parfaitement les moments de repos au spa et les sorties en bord de mer.

Dining et Services Associés à l'Expérience

La proposition gastronomique s'intègre harmonieusement dans le séjour proposé par l'hôtel Le Lion d'Or. Le restaurant Ô Patio accueille les clients pour dîner, permettant de prendre un repas en tête à tête ou en groupe. Cette option permet de prolonger l'expérience de bien-être au-delà des simples séances de relaxation au spa.

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Cette offre touristique est mise en avant par l'intermédiaire de Cdiscount Voyage, qui diffuse les conditions de réservation. Le contenu promotionnel est réalisé par l'équipe shopping de BFMTV, dont l'indépendance éditoriale est rappelée dans les mentions légales. Les prix affichés restent indicatifs et peuvent subir des évolutions selon les disponibilités.