Seine-et-Marne : une mère de famille amputée d'un doigt après un accident de téléski nautique, la base de loisirs condamnée

Le tribunal administratif de Melun a condamné la base de loisirs de Jablines à verser des indemnités à une mère de famille amputée d'un doigt suite à un accident de téléski nautique en 2019. La victime, une universitaire, accusait le gestionnaire de ne pas lui avoir donné les consignes de sécurité adéquates.

Le tribunal administratif de Melun a condamné la base de loisirs de Jablines , en Seine-et-Marne, après qu'une mère de famille a dû être amputée d'un doigt à la suite d'un accident survenu lors d'une session de kneeboard sur le téléski nautique.

L'accident s'est produit le 17 juillet 2019. Selon le jugement rendu public le 12 mars 2026, le circuit de téléski forme une boucle de 800 mètres avec des virages matérialisés par des bouées. Ce jour-là, la pratiquante s'est écartée du balisage des bouées et s'est enfoncée dans l'eau ; la traction a ensuite repris brusquement, causant l'amputation.

La victime, une universitaire spécialisée en biologie cellulaire et moléculaire, alléguait qu'aucune consigne de sécurité ne lui avait été donnée alors que l'activité est potentiellement dangereuse. Elle réclamait des dommages et intérêts, notamment pour perte de gains professionnels et difficultés à manipuler en laboratoire, ce qui selon elle rendait impossible tout emploi dans l'enseignement supérieur. Son avocat indiquait qu'elle avait tenté en vain de retrouver un emploi dans l'enseignement ou la recherche, et qu'une reconversion à 55 ans était incertaine.

Le SMAEG, gestionnaire de la base, contestait toute responsabilité, estimant que l'accident résultait uniquement d'une faute de la pratiquante qui aurait quitté le balisage et omis de lâcher le palonnier. Le tribunal a pourtant reconnu un lien entre la faute du gestionnaire et les blessures, bien qu'il ait fortement réduit les indemnités. Le SMAEG a été condamné à verser un peu plus de 21 000 euros à la victime, plus 1 500 euros de frais de justice.

La CPAM de Seine-et-Marne a obtenu près de 4 000 euros pour les dépenses de santé. Les juges ont relevé que la victime avait poursuivi son activité professionnelle après l'accident, bénéficiant de renouvellements de contrat et obtenant son habilitation à diriger des recherches quelques mois après les faits. Elle se présente désormais comme ingénieur recherche dans un CHU d'Île-de-France





actufr / 🏆 1. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Accident Nautique Téléski Jablines Amputation Tribunal Administratif Responsabilité Indemnisation Seine-Et-Marne Kneeboard Sécurité

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arsenal : plusieurs communes diffusent le match dans le Nord Seine-et-Marne, découvrez lesquellesÀ peine quelques heures du coup d’envoi, vous ne savez pas encore ou vous regarderez la finale entre le PSG et Arsenal. On vous aide à faire votre choix.

Read more »

Seine-et-Marne : ce musée sauve des trésors historiques oubliés dans les greniersIl y a un an, Philippe Braquet lançait une opération de « vide-maison » pour son musée consacré à la guerre 14/18, à Villeroy. Retour sur ce qui s'est passé depuis un an.

Read more »

Tennis en Seine-et-Marne : Coulommiers peut rêver de montée, La Ferté-sous-Jouarre en difficultéLes interclubs de tennis se poursuivent en Seine-et-Marne. Et si le TC Coulommiers vise la montée, pour La Ferté-sous-Jouarre, la Nationale 2 est plus compliquée.

Read more »

Seine-et-Marne : à Amillis, bras et voix toujours levés contre une fermeture de classeUne nouvelle réunion pourrait acter la fermeture d'une classe en ce début du mois de juin 2026, mais élus et parents d'élèves concernés poursuivent leurs mobilisations à Amillis.

Read more »