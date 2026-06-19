Sécurité sociale : le gouvernement envisage de réduire les remboursements médicaux, les complémentaires sonnent l'alarme

Une fédération de complémentaires santé affirme que l'Exécutif prévoit de augmenter les tickets modérateurs sur les actes médicaux dès l'été, un transfert de charge critiqué comme désastreux pour le pouvoir d'achat et les entreprises.

Une fédération représentant les complémentaires santé , la Fédération des institutions paritaires de protection sociale ( FIPS ), a révélé que le gouvernement envisage de baisser le remboursement de l'Assurance maladie sur les actes médicaux dès cet été.

Cette mesure, qui prendrait la forme d'un relèvement fort des tickets modérateurs par voie réglementaire, entraînerait un transfert massif de charges de la Sécurité sociale vers les régimes complémentaires et, in fine, vers les assurés. La FIPS alerte sur les conséquences désastreuses de ce projet, soulignant qu'il réduirait significativement le pouvoir d'achat des salariés et des seniors et augmenterait les charges des entreprises.

Selon la fédération, ce transfert de charge ne s'accompagne pas d'une réflexion globale sur la maîtrise des dépenses de santé et ne permettra pas le rétablissement financier de l'Assurance maladie. D'autres mesures, comme des taxations supplémentaires, pourraient être incluses dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

La FIPS, qui représente les complémentaires paritaires gérées par le patronat et les syndicats, joint sa voix aux deux autres fédérations du secteur, la Mutualité et France Assureurs, pour dénoncer ce projet. Cette annonce intervient dans un contexte où d'autres sujets politiques dominent l'actualité, notamment des échanges tendus à l'Assemblée nationale entre le ministre Sébastien Lecornu et la députée LFI Mathilde Panot sur l'affaire Lyhanna, un signalement à la justice dans le conflit entre Éric Ciotti et Annie Genevard, les choix technologiques de la France en matière de renseignement, l'impact des accords internationaux sur les aides gouvernementales, et les enjeux de souveraineté numérique européens face à la fragmentation mondiale





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