L'Unicef révèle qu'environ 47% des élèves français ne se sentent pas en sécurité à l'école selon une étude de 2025-2026. Harcèlement et isolement sont les causes majeures.

Une enquête majeure menée par l' Unicef France met en lumière une crise silencieuse au sein du système éducatif national. Les résultats, publiés dans le cadre d'une consultation menée entre le 6 octobre 2025 et le 9 mars 2026, indiquent que 47 % des élèves interrogés ne se sentent pas en sécurité dans leur établissement scolaire. Cette statistique provient d'une vaste mobilisation auprès de plus de 23 000 jeunes Français âgés de six à 18 ans, témoignant d'un profond malaise générationnel.

Mécanismes de l'insécurité ressentie par les jeunes

Ce chiffre préoccupant, qui se rapproche d'un enfant sur deux, s'explique par la dégradation des relations sociales entre pairs au sein des classes et des cours de récréation. L'environnement psychique des enfants est directement impacté par leur vécu familial et social, transformant l'école en un lieu de tension plutôt qu'en un espace de refuge. La présidente de l'Unicef France, Adeline Hazan, a précisé lors d'une interview sur RTL le mardi 17 novembre que ces jeunes ne se sentent pas suffisamment écoutés par les adultes en charge de leur éducation.

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Réactions des stakeholders et analyse sociologique

Adeline Hazan souligne que le sentiment d'insécurité est souvent corrélé à un manque d'écoute des aspirations et des états d'âme des élèves. Elle estime que si les adultes se mettaient à la hauteur des attentes des 15 millions d'enfants concernés, l'impact sur la santé mentale serait considérablement réduit. Les témoignages recueillis illustrent cette détresse, notamment celui d'une jeune fille de huit ans qui raconte avoir été exclue par ses camarades dans la cour, ou celle d'une collégienne de sixième victime d'agressions verbales et physiques après les cours.

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Conséquences concrètes et perspectives d'avenir

Les conséquences de cette insécurité sont multiples et touchent à la fois la santé mentale et la vie quotidienne des élèves. Au-delà du harcèlement, certains jeunes expriment une crainte légitime face à la possibilité d'attaques ou d'attentats au sein de l'établissement, bien qu'ils soient censés être encadrés par des adultes. Contrairement à l'école, le domicile reste le seul refuge sûr pour les jeunes, avec 89 % de réponses positives concernant leur sentiment de sécurité chez eux, marquant ainsi un rejet profond de l'institution éducative dans le rôle protecteur.