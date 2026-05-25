Sécurité routière dans les Landes : comment faire lever le pied aux usagers de la route ?

La sécurité routière est un enjeu majeur pour la Communauté de communes Maremne Adour Côte sud (Macs) dans les Landes. Avec 205 accidents et 32 morts recensés en 2025, la communauté s'apprête à lancer une campagne de sensibilisation pour tenter d'enrayer la tendance et sensibiliser les usagers de la route pour éviter de nouveaux drames.

Sécurité routière dans les Landes : face à la hausse des accidents, comment faire lever le pied aux usagers de la route ? Ce jeudi 21 mai, la Communauté de communes Maremne Adour Côte sud, en partenariat avec la préfecture, a organisé un temps d’échanges sur le sujet.

Avec 205 accidents et 32 morts recensés en 2025 dans le département, la sécurité routière reste un enjeu majeur pour la Communauté de communes Macs, qui s’apprête à lancer une campagne de sensibilisation pour tenter d’enrayer la tendanceensibiliser pour éviter de nouveaux drames. Ce jeudi 21 mai 2026, la Communauté de communes Maremne Adour Côte sud (Macs), en partenariat avec la préfecture des Landes, a organisé un temps d’échanges autour de la sécurité routière avec les acteurs locaux mobilisés au quotidien auprès du public.

« En 2025, nous avons constaté une hausse de 10 % du nombre de blessés dans les Landes. Et, rien que pour le premier trimestre 2026, nous comptons deux fois plus de morts que l’an dernier. Il y a un vrai sujet », a alerté Thierry Ducret-Desbiey, conseiller délégué à la mobilité à Macs et adjoint au maire de Messanges.

Sécurité routière : « Je roule comme un fou », un motard sur trois reconnaît dépasser les limites de vitesse autorisées Le dernier baromètre deux-roues de BPCE L’Observatoire vient d’être publié mardi par RMC. Dans celui-ci, 33 % des motards interrogés déclarent dépasser les limites de vitesse autorisées malgré les dangers Afin d’entrer immédiatement dans le vif du sujet, Hélène Sarrouet, cheffe du bureau éducation et sécurité routière de la préfecture des Landes, a rappelé les critères retenus pour comptabiliser un accident de la circulation.

« Il faut qu’il se produise sur une voie publique, ou privée ouverte à la circulation, qu’il implique au moins un moyen de locomotion et qu’il fasse au moins une victime. » Ainsi, les Landes ont enregistré 205 accidents de la circulation en 2025. Au total, 32 personnes ont perdu la vie et 281 autres ont été blessées. Sur l’arrondissement de Dax, auquel appartient Macs, la D 810 (de Saint-Vincent-de-Tyrosse à Hendaye) figure parmi les axes les plus accidentogènes.

Des routes secondaires autour des communes littorales sont également particulièrement concernées. À l’échelle du département, les secteurs les plus touchés restent globalement les mêmes d’une année sur l’autre : le sud-ouest des Landes, le secteur de Mont-de-Marsan et celui de Biscarrosse. Pour rappel, le territoire de Macs avait été marqué dès le début de l’année 2026 par un accident majeur sur l'A 63, à hauteur de Saint-Geours-de-MaremneL’analyse de ces données met en évidence plusieurs tendances.

En 2025, 78 % des personnes tuées sur les routes étaient des hommes, dont une majorité âgée de plus de 75 ans. L’alcool et la vitesse restent les principaux facteurs d’accident.

« Les mois les plus meurtriers ont été octobre, juin et novembre. Et les créneaux les plus accidentogènes se situent le vendredi et le dimanche, entre 16 et 19 heures », souligne Hélène Sarrouet. En 2024-2025, l’absence de respect du marquage de priorité demeure la principale cause des accidents mortels.

Face à la recrudescence des accidents sur le territoire de la communauté de communes, David Joly, chef du service infrastructures de Macs, insiste sur le fait que « ce ne sont pas les aménagements de voirie qui règleront le problème, mais bien le changement de comportement ». Sécurité routière : une association lance un « code de la sortie de route » pour accompagner les victimes Une association d’aide aux victimes de la route a présenté un guide pratique pour informer les usagers sur leurs droits et les démarches à suivre après un accident.

Samedi 6 juin, Macs lance son opération « Levons tous le pied » avec « Le Grand Lever de pied ». L’événement se tiendra à Capbreton, sur l’esplanade de la Liberté, de 10 à 17 heures. Tout au long de la journée, des ateliers pédagogiques autour de la sécurité routière seront proposés. Des témoignages permettront également d’échanger sur les dangers de la route.

Enfin, des professionnels et associations seront présents pour informer le public sur les addictions, les assurances, la réglementation et les bonnes pratiques





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