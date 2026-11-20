La préfecture du Bas-Rhin détaille le plan de sécurité pour le marché de Noël de Strasbourg, qui s'ouvrira le 27 novembre 2026. Jusqu'à mille agents de sécurité, incluant CRS et gendarmerie, seront mobilisés quotidiennement pour protéger les trois millions de visiteurs estimés. Le dispositif prévoit un quadrillage serré de l'hypercentre, des contrôles accrus aux points d'accès et l'utilisation de drones pour une coordination en temps réel. La circulation automobile sera interdite dans la zone du marché, et les lignes de bus déroutées. L'accès à la cathédrale sera modifié pour éviter les croisements de flux de piétons. Des mesures spécifiques de gestion des foules seront appliquées les week-ends, notamment un sens unique pour les piétons et la fermeture temporaire de certaines infrastructures. Le dispositif FR-Alert pourra être utilisé en cas d'urgence critique. Cet événement emblématique, considéré comme le plus beau marché de Noël d'Europe, accueillera deux cent quatre-vingt-dix-neuf exposants répartis dans près de trois cents chalets.

À une semaine de l'ouverture officielle du célèbre marché de Noël de Strasbourg dans le Bas-Rhin, les autorités ont rendu public le vaste dispositif de sécurité conçu pour assurer la tranquillité des visiteurs et la bonne tenue de cet événement emblématique.

Amaury de Saint-Quentin, préfet de la région Grand Est et du Bas-Rhin, a présenté l'édition 2026 qui s'ouvrira le vendredi 27 novembre à quatorze heures. Cet événement est considéré comme le plus beau marché de Noël d'Europe et a connu un franc succès l'année précédente avec plus de trois millions de visiteurs. Le préfet a souligné l'efficacité du travail concerté entre les services de l'État et la ville de Strasbourg lors de l'édition passée.

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Dispositif de sécurité massif reconduit pour le marché de Noël

Cette année, deux cent quatre-vingt-dix-neuf exposants seront installés sur huit marchés distincts répartis dans près de trois cents chalets. Compte tenu du succès et de l'efficacité du dispositif de l'an dernier, le préfet a décidé de reconduire un plan de sécurité massif pour garantir la prise en charge rapide des visiteurs, des riverains et des exposants. Jusqu'à mille personnes seront mobilisées quotidiennement. Ce contingent comprend plusieurs centaines de CRS, de gendarmes mobiles, de policiers nationaux et municipaux.

S'y ajoutent des militaires de l'opération Sentinelle, des agents de sécurité privée de la ville et des bénévoles de la Croix-Rouge. Les services de secours assureront des patrouilles, une veille sanitaire et des contrôles renforcés. La gestion des flux a été optimisée dans les zones les plus fréquentées et le déploiement de drones permettra une coordination technologique précise en temps réel. Un quadrillage fin de l'hypercentre et de la Grande-Île par les forces de l'ordre est prévu.

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La circulation des véhicules sera interdite dans le périmètre du marché. Des contrôles seront effectués aux points d'accès et les objets volumineux feront l'objet de fouilles systématiques. Des contrôles aléatoires des piétons et cyclistes pourraient être réalisés par la police municipale. Pour faciliter la circulation, les lignes de bus traversant la Grande-Île seront déroutées.

Mesures de régulation des flux et de l'accès à la cathédrale

L'accès à la cathédrale de Strasbourg sera modifié pour éviter le croisement des flux entre les visiteurs de la cathédrale et ceux du marché. Un système complet de signalisation est mis en place. Des mesures renforcées seront actives les week-ends, incluant un sens unique pour les piétons, la fermeture de certains ponts piétons et la fermeture de la station de tramway Homme de Fer.

En cas d'événement grave, le dispositif FR-Alert pourrait être activé pour envoyer des notifications sur les téléphones portables. Le marché restera ouvert jusqu'au jeudi 24 décembre à dix-huit heures.