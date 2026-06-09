La Coupe du monde 2026 est marquée par une sécurité maximale, avec des contrôles rigoureux pour les équipes européennes. Les autorités locales ont déployé des chiens renifleurs et des détecteurs de métaux pour inspecter minutieusement les délégations de plusieurs sélections participantes.

Les États-Unis accueillent la majeure partie de la Coupe du monde 2026, dotés d'un arsenal sécuritaire important. Les autorités locales sont déjà déterminées à gérer les arrivées autour des matchs le plus scrupuleusement possible... jusqu'à passer au peigne fin les délégations de plusieurs sélections participantes.

Le Sénégal, futur adversaire des Bleus en premier match de la phase de groupes, a été contrôlé à sa sortie de l'avion par le Bureau des douanes et de la Protection des frontières des États-Unis. Directement sur le tarmac, les Lions de la Téranga ont été passés au détecteur, un par un, afin de vérifier s'ils ne transportaient pas avec eux quelconque objet illicite à leur entrée sur le territoire américain, sur une piste d'atterrissage en Caroline du Nord.

Sur une autre séquence, c'est la sélection d'Ouzbékistan qui a eu droit à une arrivée intransigeante en marge de son match amical face aux Néerlandais, lundi. Les autorités locales ont déployé des chiens renifleurs et des détecteurs de métaux pour inspecter minutieusement l'équipe de Fabio Cannavaro et ses bagages à même la rue, dès leur descente du bus pour l'Icahn Stadium de New-York.

Sur les réseaux sociaux, certains se demandent si ces contrôles ne sont pas choisis un peu à la tête du client.

'Est-ce que les Pays-Bas ont été fouillés ou pas? Simple question hein', s'interroge un premier.

'Je me demande si les équipes européennes bénéficient du même traitement. Parce que, d'après les vidéos que je vois, cela semble concerner un certain type d'équipe', se demande un autre. L'interdiction des bouteilles d'eau à la Coupe du monde 2026 malgré les fortes chaleurs attendues fait jaser. La Coupe du monde 2026 est également marquée par la présence de la garde nationale au cœur de Tijuana, ville hôte de l'équipe iranienne pendant le Mondial.

'C'est une folie tout le monde a des fusils d'assaut là-bas mais ils inspectent comme ça des joueurs pro qui jouent la Coupe du monde et qui ont déjà été contrôlés 150 fois', affirme un utilisateur. L'atmosphère est également tendue entre les deux camps opposés, avec une ambiance glaciale qui règne derrière le sacre européen. La saison a été minée par les tensions internes, et cela se reflète dans les réactions des supporters.

La Fifa a confirmé que l'arbitre somalien Omar Artan ne pourra pas participer au Mondial après s'être vu refuser l'entrée sur le sol américain. Michel Platini a également porté plainte contre le président de la Fifa Gianni Infantino, juste avant la Coupe du monde 2026





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