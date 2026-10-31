Sécurité, émeutes et Iran : Eliot Deval décrypte l'actualité sur Europe 1

Reda Belhaj du syndicat Unité Île-de-France réclame de l'anticipation, tandis qu'Eliot Deval analyse émeutes, attentat de Trappes et Iran sur Europe 1.

Dans l'émission d' Eliot Deval sur Europe 1, le porte-parole du syndicat policier Unité Île-de-France, Reda Belhaj, a réclamé davantage d'anticipation pour permettre aux forces de l'ordre de travailler correctement. L'émission, diffusée en direct et ouverte aux auditeurs, est revenue sur de nombreux sujets d'actualité, de la sécurité intérieure à la situation en Iran.

Sécurité et anticipation selon Reda Belhaj

Reda Belhaj, porte-parole du syndicat policier Unité Île-de-France, a insisté sur la nécessité d'anticiper les événements pour que les policiers puissent exercer leur mission dans de bonnes conditions. Son intervention s'inscrit dans un contexte de tensions persistantes autour des questions de sécurité.

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L'émission a également abordé l'attentat de Trappes. Eliot Deval a estimé que l'auteur des faits est un raciste qui doit être sanctionné de la manière la plus ferme possible.

Les auditeurs ont pu réagir en direct au 01.80.20.39.21, un numéro non surtaxé, pour partager leurs points de vue sur les différents thèmes traités.

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Émeutes et commerces barricadés

Sébastien Lignier a déploré une impression de vivre dans un monde apocalyptique face aux pharmacies barricadées. Il a aussi souligné que si les émeutes entrent dans une routine, la situation peut devenir très dangereuse.

Selon lui, on a l'impression que ce samedi de casse est un événement naturel qu'on ne pourrait pas éviter. Il a également dénoncé un confinement sécuritaire dans le pays depuis deux semaines.

Jean-Baptiste Marty a rappelé que tous les magasins ont pris leurs précautions en fermant leurs portes le 31 octobre. Ces fermetures traduisent une inquiétude croissante des commerçants face aux troubles.

Iran et municipales 2026

Le général François Chauvancy a rappelé que la victoire, dans le dossier iranien, serait un changement de régime. Il a espéré que les pressions iraient jusqu'au moment où les gardiens de la révolution seraient déracinés.

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Un intervenant a souligné que, dans la constitution iranienne, on parle de très brefs délais concernant le nouveau guide suprême. Eliot Deval a rappelé que l'on a affaire à un régime extrêmement résilient qui, pour le moment, ne s'effondre pas.

Sur le plan politique français, Éric Revel a estimé que le vrai sujet des municipales 2026 est LFI et les grandes villes. Un auditeur a par ailleurs jugé que dans les petits villages, on s'attache moins à l'étiquette politique de l'élu qu'à son projet.

Sophia, auditrice, s'est agacée des positions de LFI, estimant que le parti se trompe de combat et attise les haines. Le débat sur les droits des femmes a aussi été abordé, avec le rappel que manifester est une liberté.

Enfin, l'affaire Quentin Deranque a été évoquée, avec la perspective d'une remontée de l'enquête vers des personnalités politiques.