Sécurité des armes à feu : les écoliers de l'Utah pourraient apprendre à manipuler des armes

Un projet de loi adopté par la Chambre de l'État de l'Utah prévoit l'enseignement de la sécurité des armes à feu aux écoliers dès l'âge de cinq ans. Le but de ce programme est d'apprendre aux enfants à réagir en cas de contact avec une arme à feu et de prévenir les accidents. Cependant, cette mesure suscite des inquiétudes chez certains défenseurs de la prévention de la violence armée qui estiment que cela place injustement la responsabilité de la sécurité des armes à feu sur les enfants plutôt que sur leurs parents.

Les élèves de l' Utah pourraient bientôt être confrontés à l'enseignement de la sécurité des armes à feu en classe. Un projet de loi adopté vendredi 14 février par la Chambre de l'État avec un soutien écrasant de 59 voix contre 10 prévoit d'initier les écoliers à la sécurité sur les armes à feu , sans armes réelles ni munitions.

Dans les écoles publiques, ils pourraient ainsi apprendre à utiliser le matériel en toute sécurité au moins trois fois avant d'atteindre leur sixième année de scolarité, avec la possibilité que cet enseignement commence à la maternelle, vers l'âge de cinq ans. Le but de ce programme est d'apprendre aux enfants à réagir en cas de contact avec une arme à feu et de prévenir les accidents. Les leçons, susceptibles d'être présentées sous forme de vidéo ou par un instructeur montrant une véritable arme à feu, démontreraient les meilleures pratiques pour manipuler et ranger une arme en toute sécurité. Rex Shipp, le parrain de ce projet de loi, souligne que beaucoup d'enfants n'apprennent pas ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils entrent en contact avec une arme à feu, surtout s'ils n'en ont pas chez eux. Il précise que les cours seraient adaptées à l'âge de chaque niveau, les plus jeunes apprenant à éviter de toucher une arme et à alerter immédiatement un adulte. Une loi de l'Utah autorise déjà l'enseignement des règles de sécurité relatives aux armes à feu dans les écoles, mais les opposants estiment que les enseignants ne le dispensent pas assez actuellement. Le projet de loi rendrait cette disposition obligatoire, tout en permettant aux parents de choisir de ne pas faire suivre ces cours à leurs enfants. Cependant, cette mesure suscite des inquiétudes chez certains défenseurs de la prévention de la violence armée. Barbara Gentry, membre du Centre de prévention de la violence armée de l'Utah, estime que cela place injustement la responsabilité de la sécurité des armes à feu sur les enfants plutôt que sur leurs parents. Elle plaide pour que la responsabilité incombe aux propriétaires d'armes adultes et propose que les écoles envoient des documents aux parents pour leur rappeler l'importance d'un stockage sûr. Jaden Christensen, bénévole au sein de la section de l'Utah du mouvement Moms Demand Action, partage cette opinion et souligne que les législateurs devraient plutôt développer des programmes pour inculquer aux parents l'importance de garder les armes à feu loin des enfants. Si le projet de loi est adopté par le Sénat, également dirigé par les républicains, les cours commenceront dès l'année scolaire prochaine.





Armes À Feu Sécurité Enfants Éducation Violence Armée Utah

