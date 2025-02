Sécurité à Bessèges : un miracle miraculeux et des réflexions

L'édition 2023 de la course cycliste Bessèges a été marquée par des incidents de sécurité importants, avec des véhicules entrant sur le parcours et provoquant des chutes. Malgré un bilan miraculeux, l'article analyse les causes de ces intrusions et les réactions des équipes, organisateurs et coureurs.

Pas de blessé grave ou pire, pas de collision frontale : l’Étoile veillait quand même sur la 55e édition de Bessèges . À deux reprises, des véhicules se sont retrouvés sur le parcours, certains à contresens (sur la photo, la Mini désormais tristement célèbre avait reculé, elle était face au peloton juste avant, provoquant la chute et le premier retrait, celui de Van Gils), et on peut qualifier le bilan de miraculeux.

La situation a évidemment provoqué des discussions et même l’arrêt des coureurs sur le pont de Saint-Florent-sur-Auzonnet le lendemain après de nouvelles inquiétantes intrusions… Comme il pleuvait fort sur la petite route, et qu’il y faisait froid, de nombreuses équipes, la plupart des WorldTeams (Soudal, Lidl, Decathlon, EFE, etc.) ont décidé d’en rester là, laissant aux organisateurs, impuissants, un maigre plateau de braves et un vainqueur prestigieux et… solidaire. 'Si on peut exercer notre beau métier, c’est grâce à eux, je n’ai à aucun moment pensé m’arrêter.' Signé, non sans courage, Arnaud De Lie.Des soutiens, la présidente de la course Claudine Fangille-Allègre en a eu beaucoup depuis. 'Ces formations étaient bien contentes de courir l’Étoile après le Covid' a rappelé Jean-René Bernaudeau. 'On n’a jamais imaginé bâcher, enchaîne Didier Rous, le directeur sportif d’Arkéa-B & B Hôtels, on est sur les courses toute l’année et on voit des choses aussi choquantes et même plus, y compris en WorldTour !' Kevin Vauquelin, son leader, a peut-être eu la tâche facilitée, mais il a accepté de beaucoup souffrir dans 'l’hiver' du Mont-Bouquet. À Majorque quelques jours plus tôt, les coureurs ont décidé, seuls, de tout arrêter à cause du mauvais temps ! S’il avait fait un grand soleil dans le Gard, même avec les 'incidents', les 'gros' seraient restés. Romain Caubin : 'Rester humbles'Il n’est pas question de transiger sur la sécurité dans un sport qui reste très dangereux et se pratique sur des voies ouvertes à la circulation sauf pour les rendez-vous les plus importants organisés par ASO. On peut toutefois constater que les mentalités évoluent. Celles des coureurs bien sûr, mais des usagers de la route aussi (le conducteur du véhicule incriminé jeudi – apparemment aucune action n’a été envisagée contre lui – avait été stoppé deux fois par les gendarmes). 'Au Lombardie, une voiture s’était insérée dans la course, rappelle Romain Caubin qui dirige la Route d’Occitanie-CIC. C’est pourtant une épreuve majeure. Bessèges, c’est nous, ce sont nos voisins, ils organisent une course du même niveau et on est à leurs côtés. Je me suis immédiatement identifié à eux. Dans toute cette histoire, il faut rester humbles, personne n’est à l’abri. Il faut continuer à travailler sérieusement mais il y aura toujours des risques.' Un détail en passant, le coût des gendarmes sur une épreuve comme l’Occitanie : 45 000 € et pratiquement autant pour l’hébergement. Le prix d’une… supposée tranquillité





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

CYCLISME BESSÈGES SÉCURITÉ INCIDENTS WORLDTOUR COURS

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Sécurité menacée : sept équipes quittent l'Étoile de Bessèges après des incidents avec les voituresLa troisième étape de l'Étoile de Bessèges a été marquée par le retrait de sept équipes, dont plusieurs formations WorldTour, suite à de nouveaux incidents avec des voitures en sens inverse sur le parcours. Les coureurs ont manifesté leur colère et exigé plus de sécurité de la part de l'organisation.

Lire la suite »

Cinq Équipes Se Retirent de l'Étoile de Bessèges pour Protester Contre les Risques de SécuritéCinq équipes majeures, dont Soudal Quick-Step, Ineos et Lidl-Trek, ont quitté l'Étoile de Bessèges après une nouvelle intrusion d'une voiture à contresens, marquant un moment rare de protestation contre la sécurité dans le cyclisme.

Lire la suite »

Sécurité des coureurs menacée, plusieurs équipes abandonnent l'Étoile de BessègesAprès une série d'incidents impliquant des véhicules sur le parcours, plusieurs équipes de l'Étoile de Bessèges, dont Lidl-Trek, ont décidé de se retirer de la compétition pour garantir la sécurité de leurs coureurs. Julien Bernard, membre de Lidl-Trek, a décrit les situations dangereuses qu'il a vécues, soulignant l'absence de sécurité suffisante sur les routes.

Lire la suite »

Sécurité: L’Étoile de Bessèges en péril après de nouveaux incidentsL'épreuve cycliste française a été marquée par de nouveaux incidents de sécurité, provoquant le retrait de la quasi-totalité des équipes étrangères. La suite de la course est menacée.

Lire la suite »

Étoile de Bessèges : huit équipes quittent cette course cycliste dans le Gard, exaspérées par la sécuritéL’irruption d’une voiture à contresens de la course a été la goutte de trop. Ces équipes estiment que les conditions de sécurité ne sont plus réunies pour continuer.

Lire la suite »

Une Étoile de Bessèges toujours plus convoitéeLa 55e édition de l’Étoile de Bessèges - Tour du Gard se déroulera du 5 au 9 février et présentera un plateau encore plus relevé que ces dernières années.

Lire la suite »