Sécurisation durable de la RN20 : nouveaux travaux explosifs prévus en Ariège

La préfecture de l'Ariège lance un chantier majeur pour sécuriser la RN20 après l'éboulement de Mérens-les-Vals. Forages et charges explosives seront utilisés pour stabiliser la paroi rocheuse.

La préfecture de l'Ariège a annoncé le lancement d'un nouveau chantier d'ampleur pour assurer la sécurité pérenne de la route nationale 20 ( RN20). Cette intervention stratégique intervient après la réouverture temporaire de l'axe le 9 mars 2026, suite à l'éboulement survenu fin janvier à Mérens-les-Vals. Les autorités cherchent désormais à passer d'une solution d'urgence à une stabilisation définitive de la zone à risque.

Techniques explosives pour stabiliser la paroi rocheuse

Les services de l'État privilégient une méthode radicale pour éliminer les dangers résiduels. Les techniciens effectueront des forages à l'arrière de la paroi rocheuse instable afin d'y placer des charges explosives. L'objectif est de provoquer la chute contrôlée des blocs dangereux dans un périmètre confiné et sécurisé. Cette approche vise à retirer les menaces potentielles avant qu'elles ne représentent un risque imprévisible pour le trafic.

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En complément de ces démolitions dirigées, des dispositifs de protection physique seront installés en périphérie de la zone traitée. Ces systèmes, composés de filets et de câbles robustes, serviront à contenir les éclats de roche et à stabiliser la structure restante. Ils constituent une couche de sécurité supplémentaire pour prévenir tout risque de chute de pierres durant la période de travaux et après leur achèvement.

Héritage de la réouverture de mars 2026

Ce nouveau chantier s'inscrit dans la continuité des interventions d'urgence menées début 2026. Les premières opérations avaient permis de supprimer les risques les plus immediats, rendant possible la réouverture de la RN20 le 9 mars 2026. Cette ouverture était qualifiée de temporaire par les autorités, soulignant la nécessité d'une solution plus durable pour cet axe vital. Les mesures de sécurité actuelles, maintenus dans l'attente du nouveau chantier, ont joué un rôle crucial pour assurer la circulation pendant cette période de transition.

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Impact économique sur la Haute-Ariège et l'Andorre

La fermeture de la RN20 a des répercussions majeures sur l'économie locale et les liaisons internationales. Les services de l'État indiquent être pleinement mobilisés pour limiter les conséquences de cette fermeture temporaire sur les habitants de la Haute-Ariège. Les acteurs économiques régionaux sont également concernés, car cet axe constitue un couloir stratégique pour les échanges commerciaux. La connexion vers l'Andorre, reliant cette enclave à la France, reste un enjeu logistique et touristique de premier ordre pour la région.

Des études approfondies sont actuellement en cours pour explorer des alternatives complémentaires. L'une des pistes étudiées porte sur la possibilité de construire une voie provisoire de contournement pour éviter la zone des travaux. Cette option permettrait de maintenir une circulation fluide pendant la période d'intervention massive sur la paroi. L'évaluation de ces solutions vise à optimiser le trafic et à réduire les inconvénients pour les usagers quotidiens et les transports de marchandises.

La mobilisation des techniciens et des ingénieurs se poursuivra jusqu'à la sécurisation complète de la zone. La coordination entre les différentes entités impliquées, de la préfecture aux équipes terrain, est essentielle pour garantir le bon déroulement des opérations. Le calendrier précis des travaux et de la réouverture définitive restera soumis aux impératifs de sécurité, avec une attention particulière portée à la stabilité géologique de la paroi après les explosions programmées.