Section Paloise bat le leader Toulousain en Top 14

La Section Paloise domine le leader Stade Toulousain 17-7 au Stade du Hameau lors de la 8e journée du Top 14, prolongeant sa série de victoires à domicile.

La Section Paloise a confirmé son statut de favori en accueillant le leader du championnat, le Stade Toulousain, lors de la huitième journée du Top 14. Cette rencontre, disputée au Stade du Hameau, s'est soldée par une victoire nette des Béarnais sur le score de 17 à 7. La première période a été quasi exclusivement dominée par Pau, qui a su capitaliser sur une défense rigoureuse et une attaque efficace pour creuser l'écart dès le début de l'arbitrage.

Une première période à sens unique

Dès les douze premières minutes du match, la Section Paloise a montré ses dents en inscrivant deux essais rapides. Manu et Isa ont marqué ces essais, offrant ainsi un départ idéal aux locaux. Joe Simmonds a ensuite transformé ces essais et ajouté les points supplémentaires au pied, portant le score à 7-0 avant même que les visiteurs n'aient pu réagir.

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Le Stade Toulousain a connu de graves difficultés pour exister sur ce match. À l'exception de leurs phases de mêlée, les Toulousains n'ont pas réussi à créer le moindre danger offensif. La domination paloise s'est poursuivie avec un essai marqué par Isa sur la ligne d'en-but, après une belle combinaison initiée par Montoya. Simmonds a encore une fois transformé, portant le score à 17-0 grâce à une pénalité contre Toulouse pour grattage illicite de Lacombre.

Toulouse tente une réaction tardive

Malgré une domination écrasante, le Stade Toulousain a réussi à marquer un essai à la toute dernière seconde de la première période. Sur un ballon porté qui n'avançait plus, Graou a été éjecté du rucks. L'arbitrage vidéo a validé le geste offensif de Kinghorn, qui a effectué un offload parfait pour Lacombre. Cependant, un carton jaune a été distribué à Gorgadze pour une faute délibérée sur Graou, ce qui n'a pas empêché Toulouse de raccourcir l'écart avant la mi-temps.

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La suite du match a été marquée par plusieurs incidents arbitraux et des occasions manquées de part et d'autre. Un en-avant de Jolmes a gâché une belle opportunité pour Pau, tandis qu'une percée magnifique de Remue a été gâchée par une passe en arrière maladroite de Simmonds. De son côté, Toulouse a vu son capitaine Jelonch tenter une charge puissante, mais sa passe est directement sortie en touche.

Une série de victoires à domicile historique

La Section Paloise reste sur une série exceptionnelle de dix-huit succès de rang à la maison en saison régulière du Top 14. Cette performance illustre la solidité de l'équipe béarnaise dans son pré carré, où elle semble particulièrement difficile à battre. Malgré les efforts de réaction de Toulouse, notamment via une charge de Georges-Henri Colombes, Pau a su maintenir son avance et son contrôle du jeu.

Le match a également été marqué par des décisions controversées, comme un carton jaune donné au talonneur argentin Montoya pour un plaquage à la tête présumé sur Graou. L'analyse vidéo a montré que le changement de direction de Graou avait plutôt envoyé Montoya, qui ne s'était pas baissé. Ces éléments, combinés à la supériorité technique et physique de Pau, ont scellé le sort de cette rencontre, confortant les Palois dans leur dynamique positive en championnat.