Secteur de l'aide sociale en difficulté: les professionnels appellent à plus de moyens et de reconnaissance

Professionnels de l'aide sociale, éducateurs spécialisés et infirmières décrivent une situation difficile marquée par un manque de moyens, un poids croissant de tâches et une précarisation des emplois. Ils réclament davantage d'effectifs, une revalorisation salariale et une sécurité accrue sur le terrain.

Elles sont assistantes sociales, éducatrices spécialisées ou infirmières. Toutes partagent le même constat : leur secteur, essentiel à l’accompagnement des publics fragiles, est à bout de souffle. « On nous demande toujours plus avec toujours moins de moyens », déplore une travailleuse sociale. Au cœur de leurs revendications, la question des moyens. « Les effectifs ne suivent pas la demande », souligne une éducatrice.

Moins de personnel signifie une prise en charge dégradée pour les bénéficiaires. « On ne peut plus faire du travail de qualité, on bricole, chaque employé se retrouve avec plus de 60 enfants en charge, ce n’est plus possible. » Autre point de crispation : les salaires. « Nous avons été les grandes oubliées des réformes sur la santé » rappelle une intervenante. La précarisation des emplois est également critiquée, avec une multiplication des contrats de courte durée « Les agents se retrouvent sans visibilité sur leur avenir professionnel, ce qui affecte également la continuité du suivi des enfants et des familles » précise une travailleuse sociale. Victime d’une agression dans leurs locaux, des employées déplorent également le manque de sécurité. « On nous a dit qu’il y aurait un vigile, mais on a juste un interphone », regrette-t-elle. Un dispositif jugé insuffisant face aux tensions potentielles entre familles et assistants, laissant le personnel dans l’incertitude. Face à cette situation, la demande est claire : d’avantage de moyens humains tout comme financiers, une revalorisation salariale et une reconnaissance à la hauteur de leurs engagements.





Aide Sociale Professionnels De Santé Précarité Sécurité Revendications

