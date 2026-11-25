Zabou Breitman revient sur son premier film de 2002 dans le podcast Secrets de tournage, présenté par Bruno Cras, et ses 3 Césars remportés.

Le programme " Secrets de tournage ", animé par Bruno Cras, offre une immersion approfondie dans les coulisses des chefs-d'œuvre cinématographiques. Cette émission permet aux passionnés de découvrir des anecdotes exclusives directement confiées par les réalisateurs des films les plus emblématiques de l'histoire du septième art.

Zabou Breitman occupe une place particulière dans cette nouvelle saison de l'émission. Bien qu'elle soit internationalement reconnue pour sa carrière d'actrice, elle a également laissé une marque indélébile en tant que réalisatrice. C'est donc avec ce double casque qu'elle est invitée à partager les souvenirs de son premier long-métrage, un projet qui reste un symbole de persévérance artistique.

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Le premier long-métrage de 2002

Le film en question est sorti en 2002, marquant le début de la trajectoire réalisateur de l'artiste. À l'époque de sa sortie, les réactions critiques ont été mitigées, avec des avis partagés qui n'ont pas nécessairement reflété l'impact durable que l'œuvre allait générer. Cette réception initiale contraste fortement avec le succès critique qui a suivi dans les années suivantes, illustrant comment la valeur artistique peut être reconnue avec du recul.

La revanche des Césars 2003

L'équipe du film a obtenu une belle revanche sur ces critiques initiales en remportant trois César lors de la cérémonie suivante. Ces distinctions incluent notamment le César de la meilleure première œuvre de fiction, une récompense majeure qui a validé le talent et le travail collectif derrière la caméra. Ce triomphe a transformé la perception publique du projet, faisant passer ce film d'un exercice prometteur à un succès reconnu par l'Académie.

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L'expertise de Bruno Cras et d'Europe 1

Bruno Cras, en tant qu'hôte, guide les auditeurs à travers ces histoires de production avec une expertise reconnue dans le domaine du cinéma. L'émission s'inscrit dans la lignée des productions de qualité diffusées sur Europe 1, une station historique qui a également diffusé pendant six ans la chronique matinale " Le jour où ". Cette dernière interrogeait sur le destin des personnages fictifs dans leurs vies ultérieures, créant un lien unique entre les auditeurs et leurs personnages préférés.

Les fans du cinéma peuvent désormais accéder à ces révélations et aux archives sonores via l'application d'Europe 1. La plateforme permet non seulement d'écouter les programmes en direct, mais aussi de retrouver tous les épisodes en replay et d'accéder à une vaste bibliothèque de podcasts, assurant ainsi une accessibilité permanente aux contenus culturels de haut niveau.