Secouru sain et sauf : Francis Joyon chavire en mer Celtique pendant la Route du Rhum

L'ancien vainqueur de la Route du Rhum 2018, Francis Joyon, a chaviré lundi 2 novembre en mer Celtique. Secouru par le Maersk Colombus, il est en route vers l'Irlande.

Le navigateur français Francis Joyon, âgé de 70 ans, a été secouru sain et sauf dans la nuit de lundi à mardi. L'incident s'est produit lors de la Route du Rhum, une course à la voile majeure qui a débuté au large de Saint-Malo. Le skipper expérimenté naviguait en tête de sa catégorie au moment de l'accident.

Un chavirement fatal en mer Celtique

Francis Joyon a chaviré le lundi 2 novembre dans la mer Celtique. Cet événement s'est déroulé au lendemain du départ officiel de la compétition. Le skieur menait la catégorie Vintage Multi au moment où son voilier s'est retrouvé dans une situation critique. Les conditions météorologiques sur place étaient particulières avec des vagues atteignant 2 mètres de haut.

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L'intervention d'urgence a eu lieu vers 23 heures cette même nuit. Le cargo Maersk Colombus est intervenu pour porter assistance au skipper en détresse. L'organisation de la course a confirmé sur son site web que le sauvetage s'est bien déroulé. Francis Joyon est actuellement en route vers l'Irlande où il sera débarqué dans les prochaines heures.

La carrière exceptionnelle du navigateur

Considéré comme l'un des plus grands marins français de son époque, Francis Joyon compte neuf participations à la Route du Rhum. Son palmarès inclut une victoire éclatante lors de l'édition 2018. À cette occasion, il avait doublé François Gabart à quelques milles de l'arrivée pour s'imposer.

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L'ancien champion a également partagé les détails techniques de son malheur peu après l'incident. Il a déclaré avoir été projeté dans le bateau avant d'entendre des craquements provenant de la structure. Ces débris indiquent l'ampleur des forces en jeu lors du chavirement. Malgré cela, son état de santé semble être préservé après cette nuit difficile.

Pourquoi Francis Joyon a-t-il abandonné la Route du Rhum ?

Le navigateur Thomas Ruyant a également dû renoncer à défendre son titre. Il lui manquait 2,5 millions d'euros pour compléter le financement nécessaire. Ce manque de sponsors a contraint l'armateur à se retirer de la compétition. Sa préparation depuis cinq ans n'a finalement pas pu aboutir.

Un autre navire préparé depuis longtemps est également mis en vente. Son propriétaire a décidé de vendre le bateau quelques semaines avant le départ. Cette décision surprise a surpris beaucoup d'observateurs du monde de la voile. La raison économique pèse lourd dans l'abandon de certains projets ambitieux.

Les résultats actuels de la course à la voile

La course se poursuit activement malgré cet incident majeur. Laperche conserve la tête du classement général depuis le coup de canon initial. Il possède une avance de 55 milles nautiques sur Armel Le Cléac'h. Ce dernier navigue à bord du Banana Populaire.

Thomas Coville occupe la troisième position avec un retard de 126,7 milles sur Laperche. Il navigue à bord du Sodébo. Les trimarans Ultims dominent encore le classement général de cette édition. Ils mènent le rythme pour les concurrents suivants.

Dans la flotte des Ocean Fifty, Basile Bourgnon mène avec le bateau Edenred. Il devance ses rivaux dans cette catégorie spécifique. Corentin Horeau a pris la tête des Imoca à bord du MACSF. Luca Rossetti领着头 Class 40 avec le Maccaferri Futura.

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Une navigatrice star a également dû rentrer au port pour son accident. Son récit a contraint la compétition à des ajustements. Elle explique sa situation à quelques semaines de la fin. Son parcours était prometteur avant cet incident.

L'organisation et les secours en mer

Les secours maritimes ont répondu présent rapidement dans la zone. Le Maersk Colombus a pu intervenir en pleine nuit. Les conditions étaient difficiles pour le sauvetage. Cependant, l'équipage a réussi à récupérer Francis Joyon.

La sécurité des navigateurs reste la priorité absolue. Les autorités maritimes surveillent la situation de près. Les prochaines étapes concernent l'arrivée en Irlande. Le skipper sera soigné avant de décider de la suite.

La Route du Rhum continue son périple transatlantique. Les équipages restants visent l'arrivée aux Antilles. L'histoire de cette édition inclura cet épisode. La résilience des marins est testée quotidiennement.

Les amateurs de voile suivent les progrès en direct. Chaque position change dynamiquement la course. Lancer est une source d'inspiration pour tous. Les vagues restent un défi constant pour tous.