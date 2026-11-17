Un déploiement massif des secours permet de sauver deux personnes âgées à la dérive au large de Socoa le 17 novembre 2026. Retour sur cette opération nocturne réussie.

Une opération de sauvetage spectaculaire s'est déroulée lundi 17 novembre 2026 au port de Socoa dans le Pays basque. Deux personnes âgées, toutes deux septuagénaires, ont été extraites de la mer après avoir passé un temps considérable à la dérive sur le pont inversé de leur catamaran. L'intervention, qualifiée de succès par les services de secours, a mobilisé d'importants moyens humains et matériels pour garantir l'indemnité des victimes.

Déploiement massif des forces de Socoa

Le SDIS, en étroite collaboration avec le CROSS, a engagé des moyens considérables dès l'alerte reçue. Les sauveteurs ont localisé les deux naufragés à environ six kilomètres du point de départ, soit à environ six kilomètres du port de Socoa. Le bateau, un hobie catamaran de marque américaine, avait retourné, obligeant les deux septuagénaires à se maintenir sur sa coque. Cette position extrême sur l'eau rendait la situation particulièrement dangereuse, d'où la nécessité d'une réponse rapide et coordonnée.

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Évacuation réussie en pleine nuit

Malgré la difficulté des opérations effectuées de nuit, les secours ont réussi à repêcher les deux personnes. Elles ont été ramenées au port indemnes, mettant un terme à l'incertitude qui pesait sur leur sort. Les septuagénaires ont ensuite été laissés à leurs familles après que les premiers soins et bilans aient été réalisés. Les autorités ont salué cette "fin heureuse" qui témoigne de l'efficacité de la chaîne de sauvetage maritime.

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Sort du navire et suites juridiques

Malgré le sauvetage des personnes, les opérations nocturnes n'ont pas permis de récupérer le bateau. La remise à flot du catamaran retourné est restée impossible dans les conditions de la nuit. Les propriétaires retrouvent donc leurs proches mais perdent leur embarcation, un dommage matériel important qui restera à la charge des intéressés. Le SDIS a clôturé l'intervention après s'être assuré du bon état de santé des secourus.

Contexte de vigilance maritime

Cet incident survenu au large de Socoa rappelle les risques encourus par la navigation de plaisance, surtout lorsque les conditions changent rapidement. Le port de Socoa, situé dans une ville du Pays basque de plus en plus prisée, voit affluer de nombreux plaisanciers. La mobilisation du CROSS et des moyens locaux souligne l'importance d'une surveillance constante et d'une réactivité exemplaire face aux imprévus de la mer.