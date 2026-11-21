Le rapport 2026 du Secours Catholique en Pays de Retz révèle une précarité forte : 57% des bénéficiaires sont des femmes isolées, avec un revenu médian de 570 euros.

Le Secours Catholique - Caritas France a rendu public son rapport annuel 2026 intitulé " Comprendre la pauvreté pour mieux la combattre ", mettant en lumière une situation sociale critique dans le territoire du Pays de Retz en France. Les données recueillies sur le terrain démontrent que la précarité est désormais une réalité massive touchant spécifiquement les femmes seules et les familles monoparentales, nécessitant une mobilisation urgente des solidarités locales.

Portrait de la précarité dans le Pays de Retz

Serge Leyronnas, responsable de l'antenne locale du Secours Catholique basée à Sainte-Pazanne, détaille l'ampleur de la détresse observée par les bénévoles sur le territoire. L'association dispose de cinq équipes et s'appuie sur 147 bénévoles pour venir en aide aux plus vulnérables, rencontrant chaque année plus de 500 ménages qui sont accompagnés ou aidés directement.

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En 2025, en lien avec les services sociaux départementaux, plus de 200 familles et personnes seules ont bénéficié d'un accompagnement personnalisé et structuré. Par ailleurs, l'association a également permis d'offrir 434 journées de vacances à des enfants originaires de la région parisienne, illustrant la diversité des actions menées pour briser l'isolement social.

Profils des bénéficiaires et revenus modestes

Les statistiques fournies par le Secours Catholique dressent un portrait très précis des sept communes du Pays de Retz confrontées à la pauvreté. Parmi les personnes accompagnées, 57 % sont des femmes seules ou des mères isolées, confirmant que la précarité frappe disproportionately ce segment de la population féminine.

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La situation financière de ces bénéficiaires est particulièrement fragile, comme le souligne Serge Leyronnas. 90 % des personnes rencontrées vivent sous le seuil de pauvreté officiel, avec un revenu moyen de 881 euros par mois. Cette moyenne masque une réalité encore plus dure pour la moitié d'entre elles, car plus d'une personne sur deux, soit 53 %, se trouve en situation d'extrême pauvreté avec un revenu médian de seulement 570 euros.

Le travail ne constitue pas toujours une garantie contre la pauvreté dans cette région. En Pays de Retz, 41,9 % des personnes accompagnées travaillent, rappelant que l'activité professionnelle n'assure pas toujours des ressources suffisantes pour vivre dignement. Cette catégorie de travailleurs pauvres coexiste avec 34,6 % de personnes en situation d'inactivité, principalement en raison de problèmes de santé, de handicap ou parce qu'elles sont à la retraite.

Logement et alimentation : urgences quotidiennes

Les préoccupations majeures de ces familles isolées concernent prioritairement le logement, notamment le paiement du loyer et les dépenses de chauffage énergivores. L'alimentation et les difficultés de mobilité constituent les deux autres axes critiques de la détresse, des besoins qui se cumulent fréquemment et rendent les situations encore plus précaires.

Le parc de logement occupé par ces ménages fragiles est majoritairement locatif. Trois personnes sur quatre sont locataires, dont un peu plus de la moitié vivent dans un logement social. Cette dépendance au parc social ne suffit pas toujours à couvrir les charges, laissant les familles en difficulté face aux coûts fixes indispensables au quotidien.

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Appel à la solidarité et actions futures

A travers ces données détaillées, le Secours Catholique souhaite activement déconstruire les idées reçues sur la pauvreté. L'association estime que mieux connaître les profils réels permet de dépasser les a priori et les stéréotypes, en rappelant que derrière les statistiques se trouvent des personnes qui pourraient être des membres de nos familles, des proches ou des voisins.

En cette fin d'année, les bénévoles se mobilisent intensément pour collecter des fonds auprès du public. Les dons permettent de financer des aides d'urgence destinées à répondre aux besoins vitaux immédiats rencontrés par les personnes en difficulté sur le territoire. Cette aide ponctuelle est indispensable, mais le Secours Catholique insiste sur le fait que la solidarité ne peut s'y limiter.

Ces soutiens financiers doivent également s'accompagner de politiques publiques capables de s'attaquer aux racines structurelles de la pauvreté. Pour ceux qui souhaitent aider l'antenne locale, des dons peuvent être effectués en ligne sur le site loireatlantique.secours-catholique.org ou par contact téléphonique au numéro 02 40 29 04 26.