Un policier de la Cie d'intervention s'est jeté à l'eau au Mourillon pour sauver un chien de 30 kg de la noyade le 15 novembre 2026. Découvrez les détails de cette intervention.

Un chien de trente kilogrammes a été extrait in extremis de la noyade sur les plages du Mourillon, à Toulon, dans le Var. Cette intervention spectaculaire a eu lieu ce dimanche quinze novembre deux mille vingt-six, lorsque les vagues ont commencé à emporter l'animal loin du rivage. Un fonctionnaire de la compagnie d'intervention de la police nationale a immédiatement décidé de plonger pour secourir l'animal en détresse.

Intervention audacieuse du policier

Le fonctionnaire de la compagnie d'intervention a rapporté avoir repéré immédiatement les propriétaires de l'animal, une femme qui pleurait et qui assistait impuissante au danger. Le policier a affirmé ne pas vouloir perdre le chien de vue, soulignant l'urgence de la situation. Il a commencé par taper dans ses mains pour capter l'attention du chien, ce qui a incité l'animal à nager vers la rive. Cependant, la mer était agitée et les vagues ont rapidement éloigné l'animal sauvé de nouveau vers le large.

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Assistance citoyenne et récupération

Face à la force des courants, le policier a fini par se mettre à l'eau pour tenter de récupérer l'animal. Les vagues ont compliqué l'intervention en repoussant le chien, mais celui-ci a trouvé la force de revenir vers son sauveur. Un passant, identifié comme un padeliste, a apporté une aide décisive en positionnant sa planche derrière le chien. Cette astuce a empêché l'animal de s'éloigner davantage et a permis au policier de le saisir et de le ramener en sécurité sur le sable.

Contexte local et réactions

Ce sauvetage a eu lieu au Mourillon, une zone côtière populaire de Toulon fréquentée par les locaux et les touristes. La rapidité de réaction du policier de la Cie d'intervention a permis d'éviter le drame pour le chien, qui a été récupéré vivant. Les propriétaires de l'animal ont pu retrouver leur compagnon malgré la détresse initiale de la maitresse. Cet incident rappelle les risques potentiels liés à la baignade des animaux de compagnie dans des eaux parfois agitées.

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Impact sur la communauté locale

Cette action héroïque a suscité l'émotion au sein de la communauté locale de Toulon. Le sauvetage du chien de trente kilogrammes illustre le dévouement des forces de l'ordre en dehors de leurs missions habituelles. Le policier est revenu sur les lieux pour assurer que l'animal était bien entre les mains de ses propriétaires. Cette nouvelle a été largement relayée par les médias locaux, soulignant l'importance de la vigilance lors des sorties en mer.

Leçons de sécurité maritime

Cet événement met en lumière l'importance de la surveillance des animaux de compagnie près de l'eau. Les vagues peuvent être trompeuses et emporter rapidement un chien même s'il sait nager. La présence d'un padeliste a joué un rôle clé dans la réussite de l'opération de secours. Les autorités locales rappellent aux citoyens la nécessité de rester vigilants lors des activités nautiques, surtout avec des animaux.