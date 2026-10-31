Seconde Guerre mondiale : le cinéma français explore Vichy et la Résistance en 2026

En 2026, le cinéma français multiplie les films sur la Seconde Guerre mondiale, de la Bataille de Gaulle à Moulin. Deux historiens analysent cette tendance lourde.

En 2026, la Seconde Guerre mondiale s'impose comme un motif récurrent du cinéma français, porté par des œuvres comme la Bataille de Gaulle d' Antonin Baudry ou Moulin de László Nemes. Le Nouvel Obs a réuni les historiens Marc Olivier Baruch, spécialiste de Vichy, et Laurent Douzou, spécialiste de la Résistance, pour sonder cette tendance lourde.

Des figures de la Résistance au cinéma

Niels Schneider incarne le général Leclerc, figure majeure de la Libération, dans la Bataille de Gaulle, deuxième partie intitulée J'écris ton nom, réalisée par Antonin Baudry. De son côté, Gilles Lellouche interprète le préfet fondateur du Conseil national de la Résistance dans Moulin, film de László Nemes.

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Ces deux productions illustrent la manière dont le cinéma français revisite les grandes figures de la Résistance et de la Libération. Elles témoignent d'un intérêt renouvelé pour les récits fondateurs de la période.

Une société française entre engagement et compromission

Le cinéma français explore aussi les zones troubles de l'époque. La dignité d'un homme qui résiste au pire caractérise Moulin, tandis que la Bataille de Gaulle met en scène le sursaut d'une France exsangue orchestré par un héraut imprévisible.

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D'autres films s'attachent aux nids d'opportunistes proliférant dans la société tourneboulée et délétère de la collaboration, à l'image de Notre salut. Les œuvres d'Emmanuel Marre et de Xavier Giannoli, antagonistes à bien des égards, agissent comme un révélateur chimique d'une époque malade de ses aveuglements et de ses compromissions, au fond pas si éloignée de la nôtre.

Les historiens face à une tendance lourde

La multiplication de ces films sur la Seconde Guerre mondiale conduit à s'interroger sur ce qui s'apparente à une tendance lourde du cinéma français. Marc Olivier Baruch et Laurent Douzou, spécialistes reconnus de Vichy et de la Résistance, ont été réunis par Le Nouvel Obs pour analyser ce phénomène.

Leur regard d'historiens permet de mettre en perspective ces productions, entre grand spectacle patriotique et volonté de questionner les compromissions d'une époque. Le diptyque dispendieux d'Antonin Baudry sur de Gaulle côtoie ainsi des œuvres plus sombres consacrées à la collaboration.

Un miroir des préoccupations contemporaines

Cette programmation cinématographique de l'année 2026 dépasse la simple évocation historique. Elle propose un miroir des préoccupations contemporaines, en interrogeant la résistance au pire, les aveuglements collectifs et les compromissions individuelles.

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Le cinéma français fait ainsi de la Seconde Guerre mondiale une matière à grand spectacle patriotique comme un révélateur des failles d'une société. Cette dualité nourrit le débat sur la manière de représenter Vichy et la Résistance sur grand écran.