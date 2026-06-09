Sécheresse précoce : restrictions d'eau déjà en vigueur dans les Pyrénées-Atlantiques

Deux cours d'eau des Pyrénées-Atlantiques sont soumis à des restrictions dès juin en raison d'une sécheresse précoce. La Joyeuse est en alerte tandis que l'Ousse-des-Bois atteint le seuil de crise, avec des mesures drastiques pour les agriculteurs et les particuliers.

La sécheresse frappe déjà le Pays basque et le Béarn avec des mesures restrictives sur deux cours d'eau principaux. En date du vendredi 5 juin, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a officiellement placé la Joyeuse en alerte et l'Ousse-des-Bois en crise.

Ces décisions interviennent alors que les prévisions météorologiques annoncent de faibles précipitations pour les jours à venir, riskant d'aggraver la situation hydrique. À titre de comparaison, l'an dernier, les premières restrictions n'étaient intervenues que le 15 août, ce qui souligne l'extrême précocité et la gravité de la crise actuelle. La préfecture justifie ces mesures par la nécessité de maintenir un débit minimum dans ces cours d'eau, menacés par une baisse constante des débits.

Les restrictions concernent à la fois les prélèvements agricoles et les usages domestiques, avec des seuils différents selon le niveau d'alerte. Sur la Joyeuse, les prélèvements agricoles doivent être réduits de 30 % avec mise en place de tours d'eau, mais des exemptions sont prévues pour le maraîchage, l'horticulture et l'arboriculture équipées d'irrigation localisée. Côté particuliers, l'arrosage des jardins potagers, des pelouses et des massifs fleuris reste autorisé, mais uniquement entre 20 heures et 8 heures.

En revanche, sur le gave de l'Ousse-des-Bois, la situation est plus alarmante avec un seuil de crise qui entraîne l'arrêt total des prélèvements agricoles, sauf pour certaines activités spécifiques comme le maraîchage et l'horticulture (20h-8h) ainsi que l'arboriculture sous irrigation localisée. Pour les usages domestiques, seuls l'arrosage des jardins potagers (20h-8h) et celui des arbres et arbustes de moins de trois ans, limité à deux fois par semaine, sont tolérés.

Ces mesures illustrent la pression croissante sur la ressource en eau dans la région, une problématique qui trouve un écho dans le débat politique national. En effet, le projet de loi d'urgence agricole, adopté en première lecture à l'Assemblée le mardi 2 juin 2026, suscite des inquiétudes parmi certains élus comme Fabrice Barusseau, député PS de Charente-Maritime. Ce dernier a voté contre ce texte, estimant qu'il risquait d'épuiser davantage la ressource en eau.

Son opposition met en lumière le dilemme entre la nécessité de soutenir le monde agricole, fragilisé par les crises successives, et l'impératif de préserver les nappes phréatiques et les cours d'eau dans un contexte de changement climatique. Alors que l'été 2026 s'annonce particulièrement sec, ces restrictions précoces pourraient se multiplier dans d'autres bassins versants, voire s'intensifier, si les précipitations ne reviennent pas à des niveaux normaux.

Les collectivités et les usagers sont donc appelés à une vigilance accrue et à une adaptation rapide face à cette situation inédite qui pourrait devenir récurrente dans les années à venir





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sécheresse Restrictions D'eau Pays Basque Béarn Pyrénées-Atlantiques Cours D'eau Joyeuse Ousse-Des-Bois Prélèvements Agricoles Alerte Crise Hydrique

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tourisme en Pyrénées-Atlantiques et Espagne : suivez le guide pour une partie de pêche sur les traces d’Ernest HemingwayEntre 1923 et 1959, l’écrivain Ernest Hemingway allait parfois taquiner les truites du río Irati, avant ou après les fêtes de Pampelune.

Read more »

Biodiversité et pastoralisme : l’histoire tumultueuse des lâchers d’ours dans les PyrénéesL’association de défense du plantigrade Pays de l’ours-Adet préconise le lâcher de 30 nouveaux ours d’ici 2040.

Read more »

Béarn : deux accidents simultanés impliquant des motos à Laruns, deux blessés dont un gravementDeux accidents survenus simultanément à deux kilomètres d’intervalle, sur la D934 sur commune de Laruns, en Haut-Béarn, ont fait deux blessés : un motard de 57 ans et une motarde de 54 ans, sérieusement touchée

Read more »

Pyrénées-Atlantiques : La Poste lance une campagne d’information face au risque de morsures de chiensAprès dix-neuf agressions recensées dans le département en 2025, La Poste déploie une campagne d’information auprès des propriétaires pour sécuriser les tournées quotidiennes

Read more »