Face à la sécheresse historique, l'armée française transporte près de quatre tonnes de fret vital à Maripasoula. Plan Orsec actif, les rotations aériennes pallient l'impossibilité de navigation fluviale sur le Lawa.

Les forces armées françaises intensifient leur intervention en Guyane pour lutter contre les effets dévastateurs d'une sécheresse historique qui paralyse l'accès aux denrées de première nécessité. Ce vendredi, un avion militaire basé sur le tarmac de la base aérienne 367 près de Cayenne s'apprête à transporter presque quatre tonnes de fret, correspondant à sa capacité maximale. Le commandant Guillaume dirige ces opérations cruciales qui visent à acheminer eau, conserves, bouteilles de gaz et produits d'hygiène vers Maripasoula, commune amazonienne isolée en proie à une crise logistique majeure.

Mécanisme des rotations militaires sur le Lawa

Depuis l'activation officielle du plan Orsec par la préfecture le 22 octobre, les militaires maintiennent une cadence soutenue pour soutenir les populations vulnérables. Le commandant Guillaume précise que l'armée effectue entre une et trois rotations quotidiennes entre la côte guyanaise et les communes de l'intérieur. Cette stratégie aérienne est devenue vitale car Maripasoula, située au cœur de l'Amazonie, n'est connectée à aucun réseau routier terrestre. Les habitants dépendent exclusivement du fleuve Lawa, qui forme la frontière naturelle avec le Suriname, pour transporter leurs marchandises. Cependant, le niveau d'eau du fleuve a drastiquement chuté depuis juillet, rendant la navigation traditionnelle quasi impossible pour les charges lourdes.

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Chocs économiques et réactions des habitants

La pénurie d'eau et les coûts exorbitants frappent directement le quotidien des résidents. Emmanuel Octavie, membre du conseil municipal de Maripasoula, indique qu'un pack d'eau coûte désormais 18,80 euros, tandis que le litre d'essence atteint 5 euros. La situation est encore plus critique pour le gaz domestique, dont le prix normal oscille entre 40 et 60 euros. Un habitant a dû payer sa bouteille 115 euros sur la rive surinamaise, déplorant l'absence totale de stock local et critiquant certaines pratiques de revente. Face à cette urgence, les militaires déchargent les marchandises en quelques minutes grâce à des chariots élévateurs, étalant le fret sous des tentes près de l'aérodrome pour permettre aux habitants de récupérer leurs colis.

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Logistique humanitaire et défis du dernier kilomètre

L'organisation de la distribution fait face à des contraintes logistiques et technologiques persistantes. Richard Bernadin, représentant de G2A pour Maripasoula et Grand-Santi, explique que les bénéficiaires attendent parfois jusqu'à 19h00 pour récupérer leurs denrées. La communication est souvent entravée par un réseau téléphonique défaillant, obligeant les relais à appeler manuellement les gens lorsque l'avion est présent. De plus, certains habitants vivant dans des écarts isolés voient leurs temps de trajet allongés par la baisse du Lawa. Lorsque les avions ne peuvent pas atterrir, des hélicoptères civils sont mobilisés pour distribuer les colis dans les villages situés en amont du fleuve, assurant ainsi une continuité du service malgré les obstacles géographiques.

Perspectives climatologiques et bilan des opérations

Malgré le retour de quelques pluies ces derniers jours, les autorités ontvertissent que la situation ne s'assouplira pas immédiatement. Jean-Paul Fereira, président de la Collectivité territoriale de Guyane, a confirmé lors d'une conférence de presse ce vendredi que ces précipitations étaient insuffisantes pour lever le plan Orsec. Le retour à une navigabilité normale des cours d'eau n'est pas anticipé avant janvier, prolongeant ainsi la dépendance envers le soutien logistique aérien. Depuis le début de cette mobilisation exceptionnelle, 180 tonnes de marchandises ont déjà été acheminées, dont 154 tonnes spécifiquement destinées à Maripasoula, soulignant l'ampleur de l'effort consenti pour maintenir le niveau de vie des habitants amazoniens.