Sèche-linge Samsung Pompe à Chaleur à -10% : Profitez de l'Offre Limitée !

Découvrez ce sèche-linge Samsung à pompe à chaleur qui vous garantit un séchage optimal tout en préservant votre linge et en vous offrant des économies d'énergie grâce à sa technologie innovante. Actuellement en promotion avec une réduction de 10%, profitez de l'offre limitée sur le site officiel de Samsung.

Ce sèche-linge Samsung intègre une technologie de pompe à chaleur qui permet de préserver votre linge tout en vous assurant des économies d'énergie en recyclant l'air chaud et en le réchauffant à une température inférieure à celle d'un sèche-linge à condensation classique.

Actuellement sur le site officiel de la marque Samsung, profitez d'une réduction immédiate de 10 % avec le code promotionnel MAISON10 valable du vendredi 14 février à 17h au lundi 17 février 2025 inclus et procurez-vous ce sèche-linge pompe à chaleur DV80T5220AW blanc de 8 kg de la marque au prix de 858,97 euros. Découvrez les performances élevées de ce sèche-linge Samsung. Ce sèche-linge Samsung est doté de l'option Anti-Pli qui permet de garder vos vêtements secs et sans plis. En effet, lorsque le cycle est terminé, le tambour se déclenche par intermittence sans utiliser d'air chaud afin que vos vêtements ne restent pas trop longtemps figés à l'intérieur. De plus, il intègre la technologie OptimalDry qui permet d'effectuer un séchage automatique qui s'adapte en fonction de ses différents capteurs : humidité, température et nettoyage. Vous profitez ainsi d'un séchage optimal tout en préservant votre linge. Ce sèche-linge Samsung est également équipé d'un filtre 2 en 1 qui permet de capturer davantage de fibres textiles tout en vous assurant un entretien facilité. Et grâce à son programme de séchage rapide, vous pouvez sécher 1 kg de linge en seulement 35 minutes. Cliquez ici pour profiter de l'offre Samsung sur ce sèche-linge. Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu'un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article





