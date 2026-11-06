Sébastien (Les 12 coups de midi) évoque sa fatigue chronique après une infection bénigne

Le champion de TF1 Sébastien a confié sa fatigue chronique de deux ans, qu'il relie à une infection bénigne ayant déréglé son système immunitaire. Son parcours se poursuit sur le plateau.

Ce vendredi 6 novembre 2026, Sébastien, champion originaire des Vosges, a remis son titre en jeu sur le plateau des 12 coups de midi, diffusé sur TF1. Il disputait sa 80e participation à l'émission, pour une cagnotte de 362 139 euros. Face à lui, de nouveaux adversaires étaient déterminés à le détrôner et à récupérer le trophée.

Au cours de cette émission, le recordman des étoiles mystérieuses s'est confié sur une fatigue chronique qui le suit depuis deux ans. Son témoignage intervient alors que son parcours sur le jeu de Jean-Luc Reichmann continue de susciter l'intérêt du public.

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Une infection bénigne à l'origine de la fatigue chronique

Sébastien attribue sa fatigue durable à une infection bénigne. Selon ses propos rapportés, cette affection déstabilise le système immunitaire et provoque un dérèglement de l'organisme.

Le champion a présenté cette période comme une épreuve de vie difficile à traverser. Il a conclu en évoquant un moment délicat, sans détailler davantage la nature exacte de l'infection durant l'émission.

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Cette confidence met en lumière le mental et la détermination du maître de midi, qui a choisi de partager cette difficulté avec le public au moment de défendre son titre.

Des records et une place de maître de midi

Sébastien est maître de midi depuis le 19 août 2026 et enchaîne les victoires sur TF1. Son parcours est marqué par de nombreux succès et par une cagnotte qui a beaucoup progressé au fil des émissions.

Il a récemment décroché sa 4e étoile mystérieuse depuis son arrivée dans la compétition. Ce record a été salué par Jean-Luc Reichmann, qui entretient avec ses champions un lien fort depuis la création du jeu.

Après la défaite de Floris, Sébastien s'est imposé par ses bonnes réponses et sa sympathie naturelle. Originaire des Vosges, il a ainsi pris la tête des records de l'émission.

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Une famille présente malgré la distance

Le soutien familial reste au centre du parcours de Sébastien. Ce dimanche 25 octobre, le champion n'a pas pu cacher son émotion en voyant réunis ses beaux-parents, sa compagne et leurs deux enfants venus l'encourager sur le plateau.

Père d'un bébé de 10 mois, Sébastien vit l'éloignement avec sa famille comme une difficulté réelle. Malgré cette séparation, il continue de défendre son titre semaine après semaine, avec de nouveaux adversaires face à lui.

Le champion reste donc à la tête de sa série de victoires, tandis que son état de santé et son moral restent suivis par les téléspectateurs qui le retrouvent chaque jour sur TF1.