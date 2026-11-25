Le Premier ministre Sébastien Lecornu appelle au compromis devant le Sénat pour éviter la censure et stabiliser le déficit public français à 5% du PIB en 2027.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est adressé au Sénat le mercredi 25 novembre pour exhorter les forces politiques à œuvrer ensemble vers un accord budgétaire. Il a fermement déclaré qu'il n'avait aucune volonté de passage en force pour imposer le projet de loi de finances 2027, privilégiant plutôt la recherche d'un consensus large. Cette approche pragmatique vise à éviter une crise financière tout en ramenant le déficit public à un objectif précis de 5% du produit intérieur brut pour l'année 2027. Cette déclaration intervient dans un contexte de forte incertitude politique, le gouvernement ne disposant pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale pour voter ses lois en toute sérénité.

Négociations parlementaires et outils législatifs

Face à l'absence de compromis visible sur le projet de loi de finances, Sébastien Lecornu a annoncé qu'il recevrait la semaine suivante les présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. L'objectif de ces rencontres est de continuer les discussions budgétaires et de faire émerger des pistes qui permettraient d'éviter une censure du gouvernement. Le Premier ministre souhaite avancer collectivement, reconnaissant que la responsabilité de l'apaisement et de la stabilité économique repose sur un effort partagé entre les différentes formations politiques représentées au Palais Bourbon.

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Le suspense reste entier quant à l'outil juridique que Sébastien Lecornu comptera utiliser pour finaliser ce marathon législatif. L'article 49.3 de la Constitution permettrait de modifier le texte pour y intégrer des compromis, à la condition expresse de résister à une motion de censure déposée par les opposants. Une autre voie, celle des ordonnances, est également évoquée dans les couloirs du pouvoir, bien qu'elle implique théoriquement de rester strictement sur le projet initial sans modifications majeures. Le chef du gouvernement a toutefois exclu cette dernière option, précisant qu'il ne souhaitait pas que la copie initiale serve de texte définitif, ce qui laisse penser qu'il penche vers l'utilisation de l'article 49.3.

Conditions politiques et absence de tabous

Le recours à l'article 49.3 reste néanmoins conditionné par la volonté des formations politiques de l'Assemblée nationale d'endosser un compromis. Sébastien Lecornu a insisté sur le fait que le gouvernement n'avait " aucun tabou " et " aucune ligne rouge " durant ces négociations, sauf un impératif unique : boucler le budget dans les délais impartis et respecter le chiffre de 5% de déficit. Ce seuil est crucial car il représente une amélioration par rapport aux 5,4% de déficit envisagés initialement pour l'année 2026. Le Premier ministre a également souligné que la question des collectivités locales méritait un point de compromis, jugé possible, notamment en marge du Salon des maires qui se tenait à Paris.

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Certains débats en cours au Sénat pourraient fournir les contours d'un accord général, offrant ainsi des points d'ancrage concrets pour les discussions à venir. Le chef de l'exécutif a cité en exemple la réforme de l'abattement fiscal de 10% sur l'impôt sur le revenu des retraités. Mardi, les sénateurs ont voté l'abaissement à 1 000 euros du plafond de cet abattement, rejetant ainsi la suppression totale de cette niche fiscale. Cette décision du Sénat crée une dynamique qui pourrait influencer les positions de l'Assemblée et faciliter le dialogue inter-parlementaire nécessaire à l'adoption de la loi de finances.

Impacts sociaux et réforme des retraités

En plus de la mesure fiscale sur les retraités, la demi-part fiscale accordée à vie aux parents isolés fait l'objet d'âpres débats institutionnels. Alors que le Sénat souhaite supprimer cette avantage fiscal spécifique, le gouvernement devra arbitrer entre les demandes du haut de l'échelle parlementaire et les engagements pris envers ces catégories de ménages. Ces questions sensibles touchent directement à la vie quotidienne des Français et illustrent la complexité du compromis à trouver. La capacité de Sébastien Lecornu à naviguer entre ces eaux troubles détermine non seulement la survie de son exécutif, mais aussi la crédibilité de la politique de redressement des finances publiques.

La situation actuelle place donc le Premier ministre Sébastien Lecornu dans une position de pression intense, où chaque semaine compte pour sécuriser l'adoption du budget. L'absence de majorité native à l'Assemblée nationale oblige à une diplomatie législative fine, où la négociation prime sur l'imposition. Le maintien du déficit à 5% du PIB en 2027 n'est pas seulement un objectif comptable, mais un signal fort adressé aux marchés financiers et aux partenaires européens pour démontrer la maîtrise de la dépense publique malgré la complexité du paysage politique national.