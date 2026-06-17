Le Premier ministre Sébastien Lecornu a adressé une circulaire à l'ensemble de son gouvernement pour demander aux ministres d'organiser des dépistages inopinés et obligatoires, sous la forme de tests salivaires, des membres de leurs cabinets ainsi que des titulaires d'emplois à la décision du gouvernement. Cette mesure vise à prévenir la consommation de stupéfiants par des agents publics et à éviter tout problème de consommation de drogue au sein de Matignon.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu veut instaurer des dépistages salivaires obligatoires aux ministres et aux membres de leur cabinet pour éviter tout problème de consommation de drogue au sein de Matignon.

Cette mesure inédite, juridiquement contestée, vise à prévenir la consommation de stupéfiants par des agents publics, qui constitue une vulnérabilité personnelle susceptible d'être exploitée par des groupes de pression, des réseaux criminels ou des manœuvres d'ingérence. Le test salivaire utilisé n'est pas un acte médical à proprement parler, mais un dispositif de détection rapide, non médicalisé, qui peut donner un supérieur. En cas de résultat positif, un second test, sanguin ou urinaire, viendra confirmer ou infirmer le premier.

Les ministres devront aussi établir la liste des catégories d'emplois susceptibles d'être soumis à un dépistage régulier. Cette mesure est une réponse à un cas de consommation de drogue à Matignon en fin 2025, et l'ambition de Lecornu ne s'arrête pas là : il envisage d'étendre ces dépistages au secteur privé, notamment aux métiers du transport et du bâtiment. Mais cette extension-là nécessitera une concertation avec les partenaires sociaux





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