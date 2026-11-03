Sébastien Lecornu : relèvement du plafond du livret A à 30 000 euros

Le Premier ministre Sébastien Lecornu confirme une hausse du plafond du livret A en février, atteignant 30 000 euros. Cette mesure s'accompagne d'une revalorisation du taux.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a officialisé ce mardi 3 novembre 2026 une modification majeure concernant l'épargne réglementée des Français. Il a annoncé lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale que le plafond du livret A serait relevé dès le mois de février prochain.

Une augmentation prévue pour février

Cette décision place la limite supérieure de cette épargne dans une fourchette située entre 25 000 et 30 000 euros. Ce nouveau montant représente une progression significative par rapport aux 22 900 euros actuellement en vigueur sur le marché financier national.

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Mise à jour simultanée du taux d'intérêt

Sébastien Lecornu a précisé que cette évolution du plafond interviendrait en même temps que la mise à jour du taux d'intérêt du livret A. Le chef du gouvernement a confirmé que ce dernier sera amené à augmenter parallèlement à la hausse de la capacité d'épargne maximale autorisée.

Précisions attendues de Roland Lescure

Le Premier ministre a indiqué que le ministre des Finances Roland Lescure se chargerait de préciser les contours exacts du nouveau plafond. Cette annonce fait suite à une question posée par le chef de file des députés Liot Christophe Naegelen qui souhaitait initialement le lancement d'un grand emprunt national.

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Réponse parlementaire et contexte économique

La réponse apportée par Sébastien Lecornu vise à répondre aux interrogations des parlementaires sur la gestion de l'épargne publique. Cette mesure structurelle s'inscrit dans le cadre des politiques économiques discutées lors de la session parlementaire récente à l'Assemblée nationale.

Impact attendu sur les particuliers

Cette revalorisation devrait permettre aux épargnants de disposer d'une marge de manœuvre plus importante pour leurs placements sans risque. Les détails techniques de cette opération financière seront communiqués officiellement par le ministère des Finances avant la prise d'effet en février.